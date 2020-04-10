Apple, MacBook'ları Kablosuz Şarj Cihazına Dönüştürecek

Apple'ın kablosuz ters şarj desteği üzerinde hala çalıştığını gösteren bir patent ortaya çıktı. Patentte Macbook'ların, iPhone ve Apple Watch gibi cihazlar için adeta kablosuz şarj istasyonuna dönüştüğü görülüyor.

Apple, cihazlarına ters kablosuz şarj desteği getirme fikrinden vazgeçmemiş görünüyor. MacBook'ların iPhone telefonlara kablo karmaşası olmadan güç göndermesini sağlama fikri gerçeğe dönüşmeye yakın. Macbook'u kablosuz şarj cihazına dönüştüren yeni bir patent ortaya çıktı.

Teknoloji devinin son ürünü olan iPhone 11'in kablosuz şarj desteğine sahip olan diğer telefonları ve giyilebilir teknoloji ürünlerini şarj etmeyi sağlayan ters kablosuz şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. Bununla birlikte, Apple mühendislerinin teknoloji üzerinde hala çalıştıklarına dair yeni kanıtlar dün ortaya çıktı.

Macbook'lara ters kablosuz şarj desteği getirecek patentin görseli

Apple, 5 Aralık 2019'da ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) Elektronik Cihazlar Arasında Endüktif Şarj başlıklı bir patent sundu. Bu patent, aslında 2018 yılının temmuz ayında aynı adla kaydedilen bir patentin güncellenmesinden ibaret. Yine de patent, Apple'ın gelecekte MacBook, iPad ve iPhone modellerine iki yönlü endüktif şarj desteği getirmek için araştırmalara devam ettiğini gösteriyor.

Apple patenti, kablosuz şarj cihazlarını dizüstü bilgisayarlara yerleştirerek, Macbook'un iPhone ve Apple Watch gibi cihazları şarj edebilmesini hedefliyor. Diğer yandan şirketin, kablosuz şarj cihazlarını dizüstü bilgisayarlarına, tabletlerine ve telefonlarına yerleştirme fikri sadece patent olarak da kalabilir.