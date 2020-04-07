Geçtiğimiz hafta içerisinde iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan Apple, şimdi de pek çok hatanın giderildiği iOS 13.4.1 güncellemesini yayınladı. Güncellemenin detaylarına içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

1,5 aylık beta sürecinin ardından geçtiğimiz hafta içerisinde iOS 13.4 güncellemesini yayınlayan Apple, bir haftalık aradan sonra iOS 13.4.1 güncellemesini yayınladı. Herhangi bir beta geliştirici sürecinden geçmeden doğrudan yayınlanan güncelleme, genel olarak sistemsel iyileştirmelere ve hata gidermelerine odaklanıyor.

Öte yandan bildiğiniz gibi Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerini de eş zamanlı olarak yayınlıyor. Yani bir iPad kullanıcısıysanız iPadOS için de 13.4.1 güncellemesini indirebileceğinizi hatırlatalım. Bu hatırlatmanın ardından güncellemenin detaylarına daha yakından bakabiliriz.

iOS 13.4.1 ve iPadOS 13.4.1 yayınlandı:

iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemeleriyle birlikte çözülemeyen bazı hatalar, son bir haftadır kullanıcılar tarafından eleştiriliyordu. Bu sorunların başındaysa iOS 13.4 yüklü cihazlar ile iOS 9.3.6 veya daha önceki sürümlere sahip cihazlar arasındaki FaceTime bağlantı sorunu bulunuyordu. Apple, kullanıcıları mağdur eden bu sorunun iOS 13.4.1 ile çözüldüğünü söylüyor.

iOS 13.4.1 güncellemesiyle giderilen hatalar:

iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eski sürümleri veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eski sürümleri çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan sorun düzeltildi.

neden olan sorun düzeltildi. Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hata giderildi.

iPadOS 13.4.1 güncellemesiyle giderilen hatalar:

iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eski sürümleri veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eski sürümleri çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan sorun düzeltildi.

neden olan sorun düzeltildi. iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi’ndeki veya kilitli ekrandaki ‘El Feneri’ düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan sorun çözüldü.

düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan sorun çözüldü. Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hata giderildi.

Bununla birlikte Apple, güncelleme notlarında son birkaç haftadır gündemde olan VPN sorunlarına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Yazımızı noktalamadan önce güncellemeleri iPhone veya iPad cihazlarınıza yüklemek için şu adımları takip edebileceğinizi de belirtelim: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi