Apple, çıkmasından yalnızca bir hafta sonra bugün yeni macOS 10.15.5 güncellemesini yayınladı. Güncellemede güvenlik iyileştirmeleri dışında önemli bir değişiklik göze çarpmadı.

Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Apple, Ekim 2019'da kullanıcılara sunulan macOS işletim sistemi için beşinci güncelleme olan 10.15.5 sürümünü yayınladı. Güncellemenin ortaya çıkmasından tam olarak bir hafta sonra bugün öğleden sonra son kullanıcılar güncellemeye erişmeye başladı.

Bildiğiniz üzere ilk macOS Catalina 10.15.5 sürüm güncellemesi, Mac kullanıcılarına bilgisayarın batarya tüketimini azaltmaya yarayan Pil Sağlığı Yönetimi özelliğini sunuyordu.

Apple, güncellemeyi indirmenizi şiddetle öneriyor:

MacOS Catalina 10.15.5 sürümü, bilgisayarınızın 'Sistem Ayarları' kısmından 'Güncelleme' seçeneğine tıklayarak Mac App Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir güncelleme. Bu yeni sürüm, aynı zamanda macOS High Sierra kullanıcıları için güvenlik iyileştirmelerini de kapsıyor.

Apple tarafından indirilmesi şiddetle tavsiye edilen bu güncellemenin sunduğu en önemli yenilikse barındırdığı güvenlik iyileştirmeleri diyebiliriz. Bazı özelliklere yönelik erişilebilirlik durumunun bölgelere ya da Apple cihazınıza göre değişiklik gösterebileceğini de belirtelim. Sisteminizin performansını iyileştirmek ve kişisel verilerinizin güvenliğini garanti altına almanız adına cihazlarınızı en kısa zamanda güncellemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Apple’ın güncelleme hizmeti ve güncellemelerle sunduğu güvenlik ve stabillik performansını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.