Apple'ın bu hafta başında yayınladığı yeni macOS 10.15.5 birçok iyileştirmeyi bünyesinde barındırmasına rağmen önemli bir sorunla karşı karşıya. Yeni sürümdeki bir hata nedeniyle kullanıcılar boot edilebilir yedek almada sorun yaşıyorlar.

Apple, işletim sistemi macOS'un yeni sürümü macOS 10.15.5 güncellemesini bu hafta başında tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni güncelleme, Mac'lerde batarya ömrünü uzatan Battery Health Management (Batarya Sağlık Yönetimi) aracını içermesinin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri getiriyordu.

Bütün bu güzel haberlere rağmen yeni sürümle birlikte kötü bir haber de geldi. macOS 10.15.5 sürümünde yer alan bir hata nedeniyle Mac kullanıcıları macOS Catalina'da boot edilebilir yedek alamıyorlar. Bu hata yeni değil ve macOS 10.15.5'in beta versiyonunda da yer alıyordu. APFS'de de yer alan hata, neyse ki yalnızca son macOS 10.15.5 sürümündeki yeni yedeklere etki ediyor. Yani macOS 10.15.4 ve daha düşük sürümlerde alınan yedekler sorundan etkilenmiyor.

Bir hatadan daha da kötüsü:

Hatayı ilk kez keşfeden Carbon Copy Cloner'dan Mike Bombich'in aktardığına göre hata şu şekilde işliyor: chflags() sistem çağrısı artık APFS'deki bir dosyaya SF_FIRMLINK flag'ini yerleştiremiyor. Bu yaşandığı sıradaysa sistem, kullanıcıların durumu anlamasını sağlayacak bir hata kodu vermek yerine sessizce arızaya geçiyor.

Sürpriz olansa Mike Bombich'in bu sorunu 18 Mayıs'ta Apple'a bildirmesine rağmen sorunun sürümde yer alması. Bombich, bunun üçüncü tarafların bilgi kullanmasını engelleyen bir güvenlik düzeltmesi olabileceğini ancak yaşananların 'hatadan da kötü' olduğunu söylüyor.

Şu anda hâlihazırda var olan bir yedeğe sahipseniz macOS 10.15.5'te bulunan arızadan dolayı endişelenmenize gerek yok. Bununla birlikte şu andaki sürüm olan macOS 10.15.5 varken yedek aldıysanız bunu Carbon Copy Cloner'ın son beta sürümüyle yaptığınızdan emin olun.