Android Üreticileri de Bireysel Onarım Üzerine Çalışabilir

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni onarım programı Self Service Repair'i duyurdu. Kullanıcıların iPhone'larını kendi kendilerine tamir etmesine olanak sağlayan bu programın, Android üreticileri de harekete geçirebileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon teknolojileri hızla gelişse de telefonlarda herhangi bir sorunla karşılaşıldığında üretici şirketlerin uyguladığı onarım politikaları hala en büyük sorunlardan biri oluyor. Bu konuyla ilişkili olarak Apple, son zamanlarda geliştirmiş olduğu ‘Self Service Repair’ (Self-Servis Onarım) programını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Önümüzdeki yıl hizmete sunulması planlanan, kullanıcıların orijinal yedek parçaları sipariş ederek iPhone’larını kendi kendine onarabileceği programın detaylarını anlatmıştık. Apple’ın geliştirdiği bu program, Android telefon üreticilerini de harekete geçirebilir.

Android üreticiler de benzer programlar geliştirebilir

Bir telefonu ömür boyu kullanmayı beklemiyoruz elbette, ancak üretici şirketlerin garanti kapsamı boyunca bile karşılaşılan problemleri, ekstra ücret talep ederek onarması can sıkıcı bir durum olabiliyor. Öyle ki garanti ve servis politikaları bir telefonu satın almada da oldukça etkili rol oynuyor. Dev elektronik üretici şirket Apple, şimdiye kadarki stratejisine oldukça ters olan yeni bir onarım programını yayınladı.

Akıllı telefonlarda tamiratı zorlaştıran bir yapıştırıcı kullanmakla suçlanan Samsung ve diğer birçok akıllı telefon üreticisi, orijinal yedek parça satmayı bırakmıştı. Tamamen teknik servise bağımlı hale gelinen akıllı telefon onarım piyasasında Apple’ın bu kapsamlı onarım programının oluşturduğu etki, Android telefon üreticileri için bir çıta haline geldi. Apple’ın onarım programıyla yaptığı tanıtımın insanlar üzerindeki etkisine bakılırsa, yakında tüm telefon üretici şirketler benzer uygulamalar yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.