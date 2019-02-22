HDD'den hızlı dosya okuma ve yazma özelliğiyle öne çıkan SSD'ler, kullanım ömrü ve güvenilirlik konusunda henüz HDD seviyesine ulaşabilmiş değiller.

Katı Hâl Sürücülerinin (Solid State Drive, SSD) kapasiteleri her geçen gün daha da büyürken, gigabyte başına fiyatı da giderek düşüyor ancak bunlardan daha önemli olan bir şey varsa o da güvenilirlikleri. Bulut depolama şirketi olan Backblaze, Sabit Disk Sürücülerinin (HDD, Hard Disk Drive) güvenilirlikleri konusunda sık sık raporlar yayınlıyor.

Şirket, SSD için “ihtiyacınız olduğunuz sürece kullanabilirsiniz” dese de konu bu kadar çabuk kestirilip atılamıyor. Backblaze’in SSD’ler için paylaştığı blog yazısı HDD güvenilirlik yazısından oldukça farklı ve çok fazla somut veri bulunmuyor. Şirket, SSD için paylaştığı blog yazısında “şirketin biçtiği ömür kadar kullanılabilir” diyor.

Ayrıca paylaşılan yazıda SSD’nizin artık ömrünün sonuna geliyor ihtimaline karşı uyarılarda bulunuyor. SSD’ler HDD’ler gibi ömrünün sonunun geldiğini belli eden sesler çıkarmıyor. Backblaze’e göre, SSD’nizin sağlıklı olarak çalışmadığını dosyaların okunamaması veya yazılamamasından, dosya sisteminin onarım istemesinden, önyükleme sırasında yaşanan çökmeden ve sürücünün bir anda sadece okuma işlemi yapabilmesinden anlayabilirsiniz.

Şu an için SSD’ler henüz HDD’ler kadar güvenilir ve uygun fiyatlı olmasa da zaman ilerledikçe hem güvenilirliği artacak hem de fiyatı düşecektir.