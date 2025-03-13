Apple'ın sonbahar lansmanı, son dönemlerin en etkileyici Apple etkinliği olacak gibi görünüyor. Peki Apple, yılın ilerleyen dönemlerinde hangi ürünlerle karşımıza çıkacak?

2025 yılı, ABD merkezli teknoloji devi Apple için oldukça hareketli başladı. Şirket, yılın ilk 3 ayında iPhone 16e'den M4 işlemcili MacBook Air modeline kadar çeşitli ürünlerle karşımıza çıktı. Ancak tüm bunlar, sadece bir başlangıç gibi görünüyor. Çünkü Apple'ın sonbahar etkinliği, son dönemlerin en etkileyici Apple lansmanı olacak gibi görünüyor.

Apple'ın çok büyük olasılıkla eylül ayında gerçekleştireceği lansman, tahmin edebileceğiniz üzere iPhone 17 serisine ev sahipliği yapacak. Ancak iPhone 17, son dönemlerin en çok konuşulacak iPhone'u olacak. Zira Apple, amiral gemisi telefonlarında çok uzun yıllar sonra tasarım değişikliğine gidecek. iPhone 17, oldukça büyük bir kamera çıkıntısına ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu seride yepyeni bir model de bulunacak. Evet, iPhone 17 Air'den bahsediyoruz.

Başka neler var?

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2025 etkinlikleri, iOS 19'a ev sahipliği yapacak. Hatırlayan okurlarımız vardır, daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde yaklaşmakta olan işletim sisteminin VisionOS'tan esinlenerek tasarlanacağından bahsetmiştik. Yani iOS 19 cephesinde de çok büyük tasarım değişiklikleri ile karşılaşacağız.

Sadece bunlar da değil. Apple, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra3, Yeni Apple TV 4K, M5 işlemcili MacBook Pro ve Apple Watch 11 de beklenen ürünler arasında. Hatta bazı kaynaklar, HomePod mini 2 , yeni Mac Pro ve Apple Watch SE 3 gibi birkaç ürünün daha duyurulacağına inanıyorlar. Bunların da ötesinde M5 işlemcili iPad Pro da yine konuşulan ürünlerden bir tanesi. Bunların tümünün duyurulması, teknoloji dünyasında büyük ses getirecektir.