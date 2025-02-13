Apple, Apple TV uygulamasını nihayet Android cihazlara da getirdi. Artık Android kullanıcıları da Apple TV+ başta olmak üzere birçok içeriğe erişim sağlayan bu uygulamaya ulaşabilecekler.

Apple’ın birçok popüler yapıma ev sahipliği yapan sinema ve dizi platformu Apple TV+’ı da içeren Apple TV uygulaması, Android kullanıcıları tarafından erişilebilir değildi. Bu durum sonunda değişti.

Öyle ki artık Android işletim sahibine sahip kullanıcılar; Apple TV+, film ve dizi kiralayıp satın alma, MLS Season Pass gibi birçok şeyi içeren Apple TV uygulamasına erişim sağlayabilecekler. Tabii Apple TV+’ın ülkemizde kullanılamadığını eklemeden geçmeyelim.

Her türden Android cihazdan erişilebilecek

Aslında şirket şimdiye kadar Google TV için uygulamasının bir versiyonunu sunuyordu. Ancak artık çok daha geniş çapta Android cihazları için çıkış yaptı. Telefonlardan tabletlere kadar her tarzdan Android işletim sistemine sahip cihazdan uygulamaya erişilebilecek. Ayrıca Apple TV+ hizmetinin Google Play üzerinden alınabileceği de aktarılmış.

Öncesinde Google TV’de sunulurken hâlihazırda bir Apple TV+ hesabına sahip olmak gerekiyordu. Yeni uygulamayla bu da değişti. Kullanıcılar, artık direkt indirdikleri uygulama üzerinden Apple hesabı oluşturma imkânı yakalayacaklar. İndirme, izleme listesi gibi tüm özellikler Android versiyonda da olacak.

Türkiye’den hâlâ erişilemeyen Apple TV+, birçok başarılı yapımı bünyesinde bulunduruyor. Severance, Silo, Ted Lasso gibi dünya çapında çok başarılı dizilerin yanı sıra CODA, Wolfs, Killers of the Flower Moon gibi birçok öne çıkan film de hizmette mevcut.