Apple, kullanıcılarının artık müzik, uygulama ve diğer satın alımlarını bir Apple Hesabı'ndan başka bir hesaba aktarabileceğini duyurdu.

Apple, dün kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren “Apple Hesabı” ile alakalı çok önemli bir duyuru yaptı. Açıklamaya göre artık kullanıcılar, yaptıkları satın alımları başka hesaba aktarma imkânına sahip olacak

Değişiklik, Apple’ın satın alma işlemleri hakkındaki bir destek sayfasında yaptığı güncellemeyle duyuruldu. Ayrıca bu sayfadan satın alım transferlerinden kimlerin yararlanabileceği, nasıl yapılacağı ve diğer detaylara da yer verildi.

Müzik, uygulama gibi satın aldığınız şeyleri aktarabileceksiniz

Apple’ın bu değişikliğinin ana odağı, birden fazla hesabı olan kişileri kapsıyor. Yani bir kullanıcının yaptığı satın alımı diğer hesabına geçirmesi. Aktarabileceğiniz şeyler arasında müzik, uygulama da dahil birçok farklı türden içerikler yer alıyor.

Satın alımları aktarmak için bazı şartlar da aranıyor. Örneğin iki hesaba da iPhone veya iPad’inizden aynı anda girmiş olmanız gerekecek. Ayrıca bir hesabınızda bakiye olmaması ve son satın alımdan 15 gün geçmesi giibi şartlar da var. Aşağıdan işlem için gereken detaylara göz atabilirsiniz.

Satın alma işlemlerini aktarmadan önce yapmanız gerekenler

iPhone veya iPad'inizde iki farklı hesaba giriş yaptığınızdan emin olun. Ayarlar'da adınıza dokunun. Satın alma işlemleri için giriş yaptığınız farklı bir hesabınız varsa Ortamlar ve Satın Almalar bölümünde farklı bir Apple Hesabı gösterilir. Burada farklı bir Apple Hesabı gösterilmezse Ortamlar ve Satın Almalar'a dokunun, ardından Çıkış Yap'a dokunun. Farklı bir Apple Hesabı'na giriş yapmak için çıkış yaptıktan sonra Ortamlar ve Satın Almalar'a dokunun ve ardından "[Adınız] değil misiniz?" seçeneğini belirleyin.

İkincil Apple Hesabı'nın farklı bir Aile Paylaşımı grubunun parçası olmadığından ve Satın Alma Paylaşımı için kullanılmadığından emin olun. Aile Paylaşımı'ndan nasıl çıkacağınızı ve Satın Alma Paylaşımı'nı nasıl kapatacağınızı öğrenin.

Her iki hesap için de İki Faktörlü Kimlik Doğrulama işlevini etkinleştirin.

Her iki hesabın da satın alma işlemleri için aynı ülke ve bölgeye ayarlandığından emin olun.

İkincil Apple Hesabı'nızda kalan bakiyeyi harcayın. Bakiyeniz olup olmadığından emin değilseniz Apple Hesabı bakiyenizi kontrol edin.

İkincil Apple Hesabı'nızda tüm kiralamaların veya ön siparişlerin tamamlanmasını bekleyin. Ön siparişleri iptal edebilirsiniz.

İkincil hesaptaki son satın alma işleminden bu yana 15 gün kadar bekleyin.

Ödeme yönteminizi yakında hazır bulundurun. Satın alma işlemlerini aktarmak için ikincil Apple Hesabı'ndan ödeme yöntemini doğrulamanız gerekir. Ayrıca, ikincil hesapta kayıtlı ödeme yöntemiyle ilgili herhangi bir sorun olmamalıdır. Apple Hesabı satın alma işlemleri için ödeme yöntemlerinizi nasıl görüntüleyeceğinizi veya değiştireceğinizi öğrenin.

iPhone veya iPad'inizi en son iOS ya da iPadOS sürümüne güncelleyin.

Satın alma işlemi nasıl başka Apple Hesabı’na aktarılır?