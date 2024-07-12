Apple Vision Pro, 5 Ülkede Daha Satışa Sunuldu

Apple, Vision Pro'yu beş ülkeye daha getirdi. Böylece karma gerçeklik gözlüğünün satıldığı ülke sayısı 10'a çıktı.

Apple’ın bu yıl başlarında satışa sunmaya başladığı 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun geçtiğimiz ay resmen ABD dışına çıkacağı duyurulmuştu. Cihaz, 28 Haziran’da da Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur’daki mağazalarda yerini almıştı.

Bugün ise diğer ülkelere resmen giriş yaptı. Karma gerçeklik gözlüğü, 5 ülkede daha resmen satışa sunuldu.

Şu anda ABD dahil 10 ülkede satışta

Cihaz, bugün itibarıyla Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya ve Avustralya’da mağazalarda yerini aldı. Böylece neredeyse tüm kıtalarda satışa çıkmış oldu. Bu beş ülkede normalde 28 Haziran’dan beri ön satışta olduğunu söylemek gerek. Bugün ise mağazalardan erişilebilir hâle geldi.

Kullanıcılar, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkeler gibi cihazı Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimleyebiliyorlar. Yeni ülkelerle birlikte cihazın ABD dahil 10 ülkede satışta olduğunu belirtelim. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu arada Vision Pro’nun pek istendiği performansı gösteremediğini de ekleyelim. Gelen bilgilere göre kullanıcıların karma gerçeklik gözlüğüne olan ilgisi büyük oranda düşmüş durumda. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir rapor, satışların %75 civarında düşebileceğini bile göstermişti.