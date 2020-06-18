Apple AirTags'in Uyarı Sesleri Ortaya Çıktı (Video)

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Apple’ın takip cihazı AirTags’in çeşitli uyarı seslerinin yer aldığı bir video yayınlandı. Uyarı sesi, yakınlarda bir AirTags bulunduğunu belirtmek için gönderiliyor.

Apple’ın AirTags ismini verdiği aksesuarın yakında piyasaya sürüleceği konuşulurken cihaz için hazırlanan tüm ses dosyalarına sahip olduğunu iddia eden bir kişi, Twitter hesabından bir video paylaştı. Ses dosyaları farklı isimlere sahip olsa da bir tanesinin amacı net olarak anlaşılıyor. Başlıktan anlaşıldığı üzere bildirim sesi; yakınlarda bir AirTags bulunduğunda çalacak.

AirTags, Apple kullanıcılarının kaybolan cihazlarını bulmaları için geliştiriliyor. Takip cihazlarının 'Bul' arayüzüne entegre edileceği biliniyor. Henüz bu cihazlar hangi boyutta olacak veya GPS de kullanacak mı bilinmiyor.

İşte AirTags'in uyarı seslerinin yer aldığı video:

Video, bir dizi ses dosyası içeriyor. Dosyaların ‘.caf’ veya ‘.ahap’ uzantılı olduğu görülüyor. Apple tarafından geliştirilen Core Audio Format’ın amacı; birden fazla ses veya ses türünün bir arada saklanmasını sağlamak. ‘.ahap’ uzantısıysa 'Apple Haptic and Audio Pattern' dosya formatı anlamına geliyor. Bu formatların kullanıyor olması, AirTags'lerin sesleri kullanmanın yanı sıra dokunsal geri bildirim de sağlayabileceğini düşündürdü.

AirTags'in varlığı daha önce Apple'ın kendi destek videolarından birinde ortaya çıkmıştı ve Apple'ın yeni aksesuarları WWDC20'de tanıtacak olması mümkün. Bu arada AirTags ile benzer bir sistemin geliştiricisi olan Tile, Avrupa Birliği'nden Apple'ın AirTags geliştirmek için haksız rekabet uygulamasını ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istemişti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın üzerinde çalıştığı tek proje AirTags değil. Firmanın, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine dayanan bir akıllı gözlük geliştirdiği haberleri, bir süredir gündemi meşgul ediyor. Bugün ortaya atılan iddialara göre Cupertinolu şirket, AR gözlüklerin numaralı lens kullanan kişilerin gözleri için otomatik olarak netlik ayarı yapmasını sağlayan bir teknolojinin patentini aldı.

Daha önce Google’ın da denediği ancak başarısız olduğu akıllı gözlük gibi giyilebilir cihazların en büyük sorunlarından biri, numaralı gözlük veya lens takmak zorunda olan kullanıcılara hitap edememesiydi. Öte yandan insanların, gözlükleri bir aksesuar olarak kullandığı da göz önüne alındığında bir şirketin herkesi memnun edecek bir akıllı gözlük geliştirmesi neredeyse imkânsız ancak merak edenler gözlüğün detayları için buradaki haberimize göz atabilir.