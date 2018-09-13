Apple Eski iPhone'lara Değil, Tüm Ürünlere Zam Yaptı

Herhangi bir firma, yeni ürünlerini tanıtınca serinin eski ürünlerinin ucuzlamasını beklersiniz değil mi? Maalesef söz konusu Apple ve ülkemizdeki dolar kurları olunca süreç bir kez daha tersine işledi.

Dün Apple Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle, bir senedir tanıtılmasını beklediğimiz yepyeni Apple ürünleri karşımıza çıktı. Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, bir süredir bakımda olan Apple Store geri geldi ve lansmanın tüm heyecanını alıp götüren fiyatlarla karşı karşıya kaldık. İLGİLİ HABER Apple, Yeni Modellerini Tanıttıktan Sonra iPhone X Dahil 3 Modelin Fişini Çekti Sadece iPhone'lar değil, bütün ürünler zamdan nasibini aldı. iPad, iMac, AirPods... Aklınıza gelebilecek bütün Apple ürünlerinde %50'ye varan fahiş zamlarla karşı karşıya kalmış durumdayız. Apple Ürünlerinin Eski ve Yeni Fiyatları AirPods Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 1349 TL Apple TV 4K Eski Fiyat: 1.199 TL

Yeni Fiyat: 1.799 TL Apple Watch (Series 3) Eski Fiyat: 1.999 TL

Yeni Fiyat: 2.499 TL Apple Watch (Series 3) Eski Fiyat: 1.999 TL

Yeni Fiyat: 2.499 TL iMac Pro (Orta Seviye) Eski Fiyat: 30.000 TL

Yeni Fiyat: 43.199 TL iMac Pro (Giriş Seviyesi) Eski Fiyat: 6.499 TL

Yeni Fiyat: 9.399 TL iMac Pro (Üst Seviye) Eski Fiyat: 70.000 TL

Yeni Fiyat: 119.000 TL Lightning Cable (1 Metre) Eski Fiyat: 109 TL

Yeni Fiyat: 149 TL iPad Pro 10.5" Eski Fiyat: 3.699 TL

Yeni Fiyat: 5.399 TL iPad Pro 12.9" Eski Fiyat: 3.699 TL

Yeni Fiyat: 5.399 TL Yeni iPad 9.7" Eski Fiyat: 1.899 TL

Yeni Fiyat: 2.799 TL Gelelim Güncellenen iPhone Fiyatlarına... iPhone 8 Eski Fiyat: 5.199 TL

Yeni Fiyat: 6.499 TL iPhone 8 Plus Eski Fiyat: 5.899 TL

Yeni Fiyat: 7.499 TL iPhone 6s Plus Eski Fiyat: 3.299 TL

Yeni Fiyat: 4.199 TL iPhone 7 Eski Fiyat: 4.199 TL

Yeni Fiyat: 4.999 TL iPhone 7 Plus Eski Fiyat: 4.999 TL

Yeni Fiyat: 6.299 TL İLGİLİ HABER Apple, iPhone XS ve XS Max'e Çift Hat Desteği Getirdi Maalesef fiyatlar adeta çıldırmış durumda. Fiyatlar öyle uçuk boyutlara geldi ki bir süre sonra Apple ülkemizdeki pazarda tutunamayacak hale dahi gelebilir. 12 Temmuz zamlarından sonra, Apple'ın geri adım atmayarak agresif bir politika izlemesi de açıkçası incelemeye değer bir durum gibi görünüyor.

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