Apple Eski iPhone'lara Değil, Tüm Ürünlere Zam Yaptı

Dün Apple Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle, bir senedir tanıtılmasını beklediğimiz yepyeni Apple ürünleri karşımıza çıktı. Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, bir süredir bakımda olan Apple Store geri geldi ve lansmanın tüm heyecanını alıp götüren fiyatlarla karşı karşıya kaldık.
Sadece iPhone'lar değil, bütün ürünler zamdan nasibini aldı. iPad, iMac, AirPods... Aklınıza gelebilecek bütün Apple ürünlerinde %50'ye varan fahiş zamlarla karşı karşıya kalmış durumdayız.
Apple Ürünlerinin Eski ve Yeni Fiyatları
- AirPods
Eski Fiyat: 999 TL
Yeni Fiyat: 1349 TL
- Apple TV 4K
Eski Fiyat: 1.199 TL
Yeni Fiyat: 1.799 TL
- Apple Watch (Series 3)
Eski Fiyat: 1.999 TL
Yeni Fiyat: 2.499 TL
- Apple Watch (Series 3)
Eski Fiyat: 1.999 TL
Yeni Fiyat: 2.499 TL
- iMac Pro (Orta Seviye)
Eski Fiyat: 30.000 TL
Yeni Fiyat: 43.199 TL
- iMac Pro (Giriş Seviyesi)
Eski Fiyat: 6.499 TL
Yeni Fiyat: 9.399 TL
- iMac Pro (Üst Seviye)
Eski Fiyat: 70.000 TL
Yeni Fiyat: 119.000 TL
- Lightning Cable (1 Metre)
Eski Fiyat: 109 TL
Yeni Fiyat: 149 TL
- iPad Pro 10.5"
Eski Fiyat: 3.699 TL
Yeni Fiyat: 5.399 TL
- iPad Pro 12.9"
Eski Fiyat: 3.699 TL
Yeni Fiyat: 5.399 TL
- Yeni iPad 9.7"
Eski Fiyat: 1.899 TL
Yeni Fiyat: 2.799 TL
Gelelim Güncellenen iPhone Fiyatlarına...
- iPhone 8
Eski Fiyat: 5.199 TL
Yeni Fiyat: 6.499 TL
- iPhone 8 Plus
Eski Fiyat: 5.899 TL
Yeni Fiyat: 7.499 TL
- iPhone 6s Plus
Eski Fiyat: 3.299 TL
Yeni Fiyat: 4.199 TL
- iPhone 7
Eski Fiyat: 4.199 TL
Yeni Fiyat: 4.999 TL
- iPhone 7 Plus
Eski Fiyat: 4.999 TL
Yeni Fiyat: 6.299 TL
Maalesef fiyatlar adeta çıldırmış durumda. Fiyatlar öyle uçuk boyutlara geldi ki bir süre sonra Apple ülkemizdeki pazarda tutunamayacak hale dahi gelebilir. 12 Temmuz zamlarından sonra, Apple'ın geri adım atmayarak agresif bir politika izlemesi de açıkçası incelemeye değer bir durum gibi görünüyor.