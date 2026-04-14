Apple’ın yapay zekâdan sorumlu üst düzey yöneticisi John Giannandrea, bu hafta görevinden ayrılıyor. Şirketin AI stratejisinin eleştirildiği bir dönemde gelen bu ayrılık, Apple’ın gelecekteki planları hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Apple cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin yapay zekâ çalışmalarının başındaki isim olan John Giannandrea, görevinden ayrılıyor. 2018 yılında Google’dan transfer edilen ve Apple’ın AI tarafını yöneten isim, bu hafta itibarıyla aktif rolünü bırakacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Aslında bu ayrılık bir anda alınmış bir karar değil. Giannandrea’nın bir süredir “emeklilik hazırlığı” sürecinde olduğu belirtiliyor. Yani hem dinlenme hem de şirketteki hak edişlerini tamamlama sürecindeydi. Ancak yine de zamanlama, Apple’ın AI performansı düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple Intelligence Bekleneni Veremedi

Apple son dönemde Apple Intelligence ve Siri tarafında büyük beklentiler yaratmıştı. Ancak açık konuşmak gerekirse şirket, bu alanda OpenAI, Google ve Microsoft gibi rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor.

Özellikle üretken yapay zekâ tarafında Apple’ın daha temkinli ilerlemesi, kullanıcılar ve sektör tarafından eleştirilmişti. Giannandrea’nın ayrılığı da tam olarak bu eleştirilerin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Apple Yapay Zekâ Ekibini Baştan mı Kuruyor?

Bu ayrılık, Apple’ın yapay zekâ tarafında yeni bir sayfa açacağının işaretlerinden biri olabilir. Şirketin AI stratejisini yeniden şekillendirmesi ve daha agresif adımlar atması bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, yapay zekâyı daha doğrudan ürünlere entegre eden bir yapı kurmak istiyor. Yani sadece araştırma odaklı değil, kullanıcıya doğrudan dokunan özelliklerin ön plana çıktığı bir dönem başlayabilir.

Peki Yerine Kim Gelecek?

Şimdilik Apple cephesinden net bir açıklama yok. Ancak şirket içinde farklı isimlerin bu rol için değerlendirildiği konuşuluyor. Yeni liderin, Apple’ın AI yarışındaki konumunu belirleyecek en kritik kişilerden biri olacağı kesin.

Özetle, bu gelişme sadece bir yönetici değişimi değil. Aynı zamanda Apple’ın yapay zekâ vizyonunu yeniden yazmaya hazırlandığının güçlü bir sinyali olabilir.