Bloomberg'ün iddiasına göre Apple, çok yakında yepyeni bir kiralama programı tanıtacak. İşte detaylar.

Apple da diğer tüm şirketler gibi kullanıcılarına cihazlarını farklı şekillerde satın almaya yarayan yöntemler sunuyordu. Şimdi ise ABD’de çok ilginç bir programın sunulacağı ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre firma, finansal teknoloji devi Klarna ile ortaklaşa yürüteceği yeni "Apple Upgrade" programını 28 Temmuz Salı günü ABD’de kullanıma sunmayı planlıyor.

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Apple Upgrade isimli bu yeni model, kullanıcıların iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modellerinin büyük bir kısmını kiralama esasına dayalı olarak edinebilmelerine olanak tanıyacak. Yani bu popüler cihazları çok yıllık dönemler halinde taksitlendirerek kiralamasını sağlayacak.

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24 ve 36 aylık süreler

Söz konusu kiralama altyapısında iPhone'lar ve akıllı saatler için 24 aylık, iPad ve Mac modelleri için ise 36 aylık taahhüt süreleri belirlenmiş durumda. Kullanıcılar sözleşme süresi devam ederken cihazın kalan borcunu kapatıp erken satın alma yapabilecek, erken model yükseltmeye gidebilecek veya taahhüt sonunda cihazı iade edip sistemden ayrılabilecekler.

Ayrıca Apple’ın uygun fiyatlı veya giriş seviyesi olarak tanımlanan bazı ürün gruplarını Apple Upgrade kapsamına dahil etmeyeceği de eklenmiş. Apple Watch SE, standart iPad, iPhone 16 ve yeni duyurulan MacBook Neo modellerinin bu kiralama sisteminin dışında tutulacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte, kurumsal ve eğitim kanallarından yapılan toplu alımların da Apple Upgrade üzerinden finanse edilemeyeceği eklenmiş. Apple halihazırda benzer bir iPhone Upgrade programına sahipti. O programda doğrudan cihaz mülkiyetini ve AppleCare+ sigortası hedefleniyordu. Yeni program ise otomobil kiralamaya benzer bir yapı sunarak tüketicilerin toplam tutardan ziyade aylık taksit tutarına odaklanmasını sağlamayı amaçlayacak.