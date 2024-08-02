Suudi Arabistan’da develere bazı insanlar botoks yaptırıyor. Kulağa çok tuhaf gelen bu durumun, yine kulağa tuhaf gelecek bir sebebi var.

Suudi Arabistan’da develerin dudaklarına, kulaklarına ve çenelerine veteriner hekimler tarafından gizlice botoks uygulaması yapıldığı; hormon ve kolajen verildiği ortaya çıkmıştı.

Peki bunu tam olarak ne gibi bir amaç için yapmışlardı? Bir hayvana botoks yaptırmanın arkasında ne olabilir ki? Rahatsız edici sebebini anlatalım…

Develer arası güzellik yarışması yapılıyor.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, develer için güzellik yarışmaları düzenleniyor. “Deve Festivali” denen bu etkinlikte podyuma çıkan develer için temel kriter ise hörgüçlerinin ve dudaklarının güzelliği.

Festivalin Jüri Başkanı Favzan el Madi, develerin Suudi Arabistan sembolü olduğunu söyleyerek festivali çok ciddiye aldıklarını belirtiyor. Popüler etkinlik, 2000 yılından beri yapılıyor ve tam 40 gün sürüyor.

2021 senesinde en az 40 deve botoks sebebiyle yarışmadan elendi.

Yarışmada, develeri daha güzel ve çekici göstermek için yüz germe ve botoks enjeksiyonları gibi işlemlerin yapılması yasak ancak 2021 yılında yapılan deve güzellik yarışmasında, X-ray ve 3D ultrason makineleri gibi çeşitli teknolojik yöntemler sayesinde en az 40 farklı devede botoks olduğu tespit edildi.

Develer ve onları yarışmaya sokan insanlar diskalifiye edildi, hatta para cezasına çarptırıldı. Develere botoks uygulayarak istismar etmenin yanı sıra kolajen ve hormon da verilmişti. Hatta kan akışlarını kısıtlayarak vücutlarını daha büyük göstermek için lastik bantlar bile takmışlardı.

Hayvan Hakları Kuruluşu PETA’dan Jason Baker, güzellik yarışmasını bir saçmalık olarak nitelendirdi ve herhangi bir hayvanı kozmetik bir prosedüre tabi tutmanın korkunç derecede acımasız olduğunu belirtti.

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