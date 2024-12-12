GEVA araştırması, elektrikli araç kullanıcılarının sadece %1'inin benzinli araçlara geri dönmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

GEVA (Global Elektrikli Araç Sürücüleri Birliği) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektrikli araç kullanıcılarının %1'inden de azı benzinli ya da dizel otomobillere geri dönmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Çalışma toplamda 18 ülkeden 23.254 katılımcının görüşü alınarak yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, elektrikli araç sahiplerinin %92'si yarın arabalarını değiştirmeleri gerekirse tekrar elektrikli bir araç alacaklarını belirtti. %4'lük bir kesim ise hibrit veya plug-in hibrit araç (PHEV) almayı tercih ediyor.

Elektrikli araç sahipleri memnun

Elektrikli araç sahiplerinin %1'inden de azı benzinli veya dizel araçlara geri dönmeyi düşünüyor. Genel olarak, katılımcıların %97'si elektrikli araç kullanmaktan memnun. Ankete katılanlar, elektrikli araçları tercih etmelerinin başlıca nedenleri olarak daha düşük işletme maliyetlerini ve çevre dostu olmalarını gösterdi. Ancak, hızlı şarj cihazlarının yetersiz kapsama alanı, şarj sürecinin zaman alması ve şarj cihazlarının güvenilirlik sorunları gibi dezavantajlar da belirtildi.

Katılımcıların çoğu (%72) araçlarını genellikle evde şarj ettiklerini söyledi. GEVA Başkanı Joel Levin, bu sonuçların elektrikli araç endüstrisi için olumlu olduğunu ifade etti. Norveç Elektrikli Araç Derneği'nden Petter Haugneland ise elektrikli araçlara olan talebin azaldığına dair söylemlerin abartıldığını vurguladı. Avusturya EMC ElektroMobilitätsClub Direktörü Christian Peter, elektrikli araçlar için daha iyi altyapı geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.