YouTube Music, "Hızlı Aramaya Sabitle" özelliğini tanıttı. Kullanıcılar, sık kullanılan içeriklere kolayca erişebilecek.

YouTube Music, Android ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik sunmaya başladı. "Hızlı Aramaya Sabitle" seçeneği, Ekim ayında tanıtılan ızgarayı kişiselleştirmeye olanak tanıyarak, kullanıcıların sık kullandıkları içeriklere daha hızlı erişmesini sağlıyor.

Yeni özellik, bir şarkı, albüm veya çalma listesi gibi içerikleri, 3x3 ızgarada sabitleme imkanı tanıyor. İçeriğin üzerine tıklayarak, sağ üst köşede görünen sabitleme simgesi ile bu içerikleri yerinde tutabilirsiniz.

Ne zaman kullanıma sunuldu?

Hızlı Arama özelliğine çalan müzik ekranından da erişilebiliyor. Sabitlenen içerikler de istenildiği zaman "Hızlı Aramadan Sabitle" seçeneğiyle kaldırabiliyor.

Hızlı Arama özelliği, Android ve iOS cihazlar arasında senkronize ediliyor, ancak şu an için Android tabletler ve web sürümünde kullanılamıyor. YouTube Music'in 7.29 (Android) ve 7.31 (iOS) sürümleriyle birlikte bu özellik kullanıma sunulmaya başlandı.