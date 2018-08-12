Çoğu İnsanın Penisiline Alerjisinin Olmadığı Ortaya Çıktı

İnsanların yanlış bir şekilde penisiline karşı alerjisi olduğunu düşündükleri ve bu yanlış anlamanın sağlıkları için tehlikeli olabileceği anlaşıldı.

Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm hastaların yüzde onunda penisilin alerjisi olduğunu tespit etmiştir. Bu insanların yüzde 90'ının ise gerçekten alerjilerinin olmadığını ve ilaca tahammül edebileceklerini belirttiler. Bu, milyonlarca insanın daha pahalı olan ve sağlığını potansiyel olarak riske atabilecek alternatif antibiyotikler alması anlamına gelir. Aslında çözüm basit bir alerji testidir.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, Birleşik Krallık'taki hastalara yönelik altı yıllık tıbbi kayıtlar incelenmiştir. Araştırmaların sonunda, penisilin alerjisi olanların Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus (MRSA) alma şansının yaklaşık %70 oranında olduğu bulunmuştur. Çalışma bilinen bir penisilin alerjisi olan yetişkinler ile bilinmeyen penisilin alerjisi olan yetişkinleri karşılaştırmıştır. Penisilin alerjisi olan insanlara, genellikle penisilin yerine yararlı bakterileri de öldürebilen geniş spektrumlu antibiyotik verilir.

Bu durumun, bizim ortamımızda yaygın olan ve birisinin cildinde veya bağırsağında herhangi bir soruna yol açmadan yaşayabilen MRSA veya Clostridium Difficile ile enfeksiyon riskini artırdığı görülmüştür. Bununla birlikte, geniş spektrumlu bir antibiyotik, MRSA ve Clostridium Difficile ile rekabet eden yararlı bakterileri öldürebilir ve sorunlara neden olabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp eğitmeni ve yardımcı doçent Kim Blumenthal, "Clostridium Difficile nedeniyle ciddi ishal, sepsis ve ölüm de dahil olmak üzere korkunç sonuçlar gördüm" ifadelerini kullandı.

Yani hedeflenmemiş antibiyotiklerin kullanılmasının, hızlı bir şekilde dirençli bakterileri üretebileceği anlaşıldı. Enfeksiyonlar bilinen birçok ilaca dirençlidir ve hızla yaşamı tehdit edebilir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Brooklyn nüfusunun yaklaşık iki katı olan 2 milyon insan, her yıl dirençli bakterilerle enfekte oluyor. Blumenthal, çocukların sıklıkla penisilin alerjileriyle karıştırılan döküntüleri olduğunu belirtti. Artık tıbbi ekiplerin, dikkatli sorgulama ile hastanın penisilin etkisi altındaken mide bulantısı ve ishali olmasına rağmen, alerjisi olmadığını belirleyebildiğini söyledi. Yani doktorlar bu bilgi ile hastanın hayatını kurtarmak için uygun penisilin antibiyotiği uygulayabileceklerdir.