Araştırmacılar, Foton Temelli Mikroçipler Üzerinde Çalışıyor

Teknoloji hızla gelişiyor ve elektronik bilgisayar çiplerinde maksimum hız sınırına yaklaşıyoruz. Daha hızlı olmak istiyorsak bundan sonrası için veri taşıyan fotonlara ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Araştırmacılar, her geçen gün bununla ilgili yeni çalışmalara imza atıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce Intel'in kurucu ortağı Gordon Moore, bilgisayar çiplerindeki transistör sayısının 18 ayda bir 2 katına çıkacağını tahmin ediyordu. Moore Yasası olarak bilinen bu tahmin, bir süre oldukça iyi bir şekilde devam etti. Intel, ilk işlemciyi 1970'lerin başında piyasaya sürdüğünde işlemcide 2 binin üzerinde transistör vardı. Bugün geldiğimiz noktadaysa sıradan bir iPhone'daki işlemcide birkaç milyar adet transistör bulunuyor.

Bir bilgisayarın beyin hücreleri olarak işlev gören modern transistörler oldukça az yer kaplıyor. Çok sıkı yerleştirildiklerindeyse elektron sıkışıklığı, aşırı ısınma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bir çipin etrafında veri taşımak için bazı elektronik devreleri elektronlar yerine fotonlar kullanan optik bağlantılarla değiştirmek çözüm olarak sunuluyor ancak bilgisayar çiplerindeki ana malzeme olan silikon, ışık yayma konusunda çok da iyi değil.

Avrupalı ​​araştırmacılardan oluşan bir ekip, nihayet bu engeli aştıklarını söylüyor. Hollanda'da bulunan Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden fizikçi Erik Bakkers liderliğindeki bir araştırma ekibi, ışık yayabilecek silikon alaşımlı nanotelleri nasıl geliştirdiklerini detaylandıran bir makale yayınladı. Fizikçilerin yıllardır uğraştığı bu sorun, Bakkers ve ekibi tarafından detaylı şekilde ele alındı.

Daha işlevsel mikroçipler üretilecek:

Ekibin aktardığına göre foton temelli devrelerin geleneksel elektronik çiplere entegre edilmesi, çipin sıcaklığını yükseltmeden daha hızlı veri aktarımı ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor; bu da özellikle verilerin yoğun olarak kullanıldığı uygulamalar için yararlı olabiliyor. Yapılan açıklamaya göreyse gelecekte bu yöntem sayesinde hem optik hem de elektronik devreleri birleştiren mikroçiplerin üretimi sağlanabilecek.

Bakkers ve meslektaşları, bir sonraki adım olarak silikon alaşımından yapılmış küçük bir lazer oluşturmak için geliştirdikleri tekniği kullanacaklarını söylüyor. Bakkers, laboratuvarın bu konuda çalışmaya başladığını ve yıl sonuna kadar ortaya mutlaka bir silikon lazer çıkacağını aktarıyor. Yeni keşif gerçekleştiğinde bir sonraki zorluk, lazerin geleneksel elektronik bilgisayar çiplerine nasıl entegre edileceğini bulmak olacak. Bakkers, araştırmanın yürütülmesi için ekip olarak çok çalıştıklarını sözlerine ekliyor.