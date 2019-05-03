Araştırmalara Göre Günde 7 Saatten Az Uyumak Kalbe Zararlı

Yapılan araştırmalar, kronik olarak uyku sorunu çeken kişilerin kan dolaşımlarının zarar gördüğünü ortaya çıkarttı.

Uykunun zindelik ve sağlıkla bir ilgisi olduğunu zaten biliyoruz. Bilmediğimiz şey ise sağlığımızın üzerinde uykunun ne kadar büyük etkisinin olduğu. Örneğin, görünüşte alakasız olan kardiyovasküler hastalıklar ve anksiyete ile uykunun nasıl bir ilişkisi olduğu gibi konularda çalışmalar yapılıyor.

Experimental Physiology adlı dergide yayımlanan bir makale, bu konuda ilginç sonuçlar içeriyor. Az uyumak insanların ruh halini ve akademik performansını etkiliyor. Araştırmaya göre bu durumun bir başka etkisi de kalp sağlığını ilgilendiriyor. Sonuçlara göre günde 7 saatten az uyumak tip 2 diyabeti, obeziteyi ve yüksek kan basıncını tetikliyor. Bunların sonucunda da kalp hastalıkları ortaya çıkıyor.

Araştırmayı Colorado Boulder Üniversitesi’nden Chris DeSouza yönetti. DeSouza, uyku ve kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki kurdu.

Doktora adayı Jamie Hijmans ile birlikte çalışan DeSouza, kod içermeyen RNA moleküllerinden bazılarının uykusuz kalınan durumlarda azaldıklarını gözlemledi. Kan hücrelerinde bulunan bu mikroRNA’lar dolaşım sistemi için önemli. Hijmans, “Bazı özel mikroRNA’ların dolaşım miktarları, örneğin bizim incelediğimiz mikroRNA’ların miktarları kardiyovasküler sağlık ve hastalıklar için önemli” diyor.

İkilinin araştırmalarına katılan 24 orta yaşlı insan üzerinde yapılan incelemelerde, faydalı mikroRNA’lardaki azalışın uykuyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

İnsanlar günde ortalama 7 ila 9 saat arasında uyuyorlar. Yine de dönem dönem bu uyku düzeninden şaşmaları gerekebiliyor. Ayrıca uyku gereksinimi yaşa göre değişebiliyor. Kronik olarak az uyuyan kişiler ise daha yüksek kalp damar hastalıkları riskine sahip oluyor.

Araştırmacılar şimdi bu faydalı mikroRNA’ların sayısının uyku düzenini düzelterek iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini ölçmeyi amaçlıyorlar. Ayrıca araştırma sonuçları, beslenme alışkanlığı gibi farklı ksıtasları da göz önüne alacak çalışmalara öncülük edecek.