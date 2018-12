Archos’un Alexa’ya Sahip Akıllı Ekranı Mate CES’te Olacak

Archos’un yeni akıllı ekranı, sevimli bir alarmlı saate benziyor ancak ondan çok daha yetenekli.

Las Vegas’ta yapılacak olan CES (Consumer Electronics Show - Tüketici Elektroniği Fuarı) son teknoloji ürünlerin ilk kez boy göstereceği ve tüketicilerin sabırsızlıkla beklediği bir fuar.

Fuarın katılımcılarından olan Archos, eski akıllı ekranı Hello’dan daha uygun fiyatlı ve daha gelişmiş bir model olacak. Ayrıca bu cihazda Alexa uyumluluğu da bulunuyor. Archos Mate’in iki farklı modeli var. Bu modellerden birisi 5 inç, diğeri ise 7 inç ekrana sahip. Her iki ekran da Full HD çözünürlüğünde olacak.

Mate 5, 5 inçlik bir ekrana, 1.2 GHz dört çekirdekli işlemciye ve iki adet 3W hoparlöre sahip. Mate 7 ise 7 inçlik ekrana, 1.3 GHz ile biraz daha hızlı bir işlemciye ve iki adet 10 W kulaklığa sahip.

Her iki modelde de 2 GB RAM ve 16 GB hafıza bulunuyor. Hafızayı microSD kart ile 128 GB’a kadar daha arttırmak mümkün. Her iki ekranda da 3000 mAh batarya var, böylece elektrikler kesildiğinde veya prizden çıkardığınızda da çalışmaya devam ediyorlar. Ayrıca her iki alette de bir çift miktofon ve 5 MP kamera var. Böylece Alexa ya da Skype görüşmelerinizi bu cihazlarla yapabilmeniz sağlanıyor. Mikrofonları kapatmak için kullanabileceğiniz fiziksel bir düğme de araçların üstünde yer alıyor.

Alexa sayesinde evdeki diğer akıllı cihazları da bu ekrandan kontrol etmek mümkün. Buna termostatlardan tutun da güvenlik kameralarına kadar her şey dahil. Henüz Amazon Prime Video ya da Audible desteği yok ancak yakın zamanda Mate’leri kullanarak video izlemek ve sesli kitap dinlemek mümkün olacak.

Archos Mate’ler 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak ve Archos Mate 5 129 dolar, Mate 7 ise 149 dolar olacak.