Basit bir soruya verdiğiniz yanıt hayatınızı ne kadar değiştirebilir? Grafiti sanatçısı David Choe’nun Facebook’un ofisine yaptığı grafiti için ödemesini nakit mi yoksa hisseyle mi almak isteyeceğine yönelik soruya verdiği yanıt onun tam anlamıyla hayatını değiştirdi. Gelin detayları anlatalım.

Amerikalı David Choe, 2000’li yıllarda sanatı ile dikkat çekmeye başlamış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya hazırlanan bir sanatçı ve grafiti ustası.

2005 yılında ise henüz başarı hikâyesinin başlarında olan ve pek çok kişi tarafından tanınmayan Facebook’un duvarına yapacağı grafiti onun hayatını değiştirecekti.

O yıllarda Mark Zuckerberg’in üniversite odaklı küçük bir sosyal ağı olarak tanınan Facebook’un yeni ofisini dekore etmek için Choe ile bir anlaşma yapılıyor.

Dekorasyon için sokak sanatının enerjik ruhunu yansıtan bir sanatçı aranırken, karşılarına David Choe çıkıyor.

Choe’nun sanatının Facebook’un ruhu için çok uygun olacağı düşünülüyor ve Choe ile tüm binayı boyaması için bir anlaşma yapılıyor.

Choe o dönem hapisten yeni çıktığı ve nakit sıkıntısı yaşadığı için tüm binayı boyamak için 60.000 dolar talep ediyor.

İşte hayatını değiştirecek o teklif ise o noktada geliyor!

Sean Parker, ona ilginç bir teklif sunuyor ve ödemeyi nakit yerine şirket hissesi olarak almak isteyip istemeyeceğini soruyor.

Tabii o dönemde Facebook’un nispeten yeni ve bilinmeyen bir sektörde yer alan yeni kurulmuş bir şirket olduğu düşünüldüğünde ödemeyi hisse ile almak çok büyük bir risk.

Her ne kadar risk büyük olsa da Choe, Parker’ın vizyonuna inanmayı seçiyor ve ödemesini hisse ile almayı seçiyor.

Büyük bir risk alan Choe’nun elde ettiği getiri de bu risk ile doğru orantılı oluyor tabii.

Facebook halka arz edildiğinde Choe’ya verilen hisselerin değeri hisse başına 38 dolar gibi bir seviyeye çıkıyor ve Choe’nun 60.000 dolar karşılığında aldığı hisselerin 200.000 dolar seviyesine yükselmesini sağlıyor.

Özetle, David Choe’nun hikâyesi büyük fırsatların bazen en beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabileceğini ve bazen risk almanın karşımıza büyük ödüller çıkarabileceğini gösteriyor.

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