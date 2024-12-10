Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi de multiplayer oyun arayanları çok sevindirecek “Four is Party: Çok Oyunculu Kutlama” ismini verdiği yeni bir etkinlikle karşımıza çıktı.
16 Aralık TSİ 21.00’e kadar devam edecek etkinlikte, dört kişilik parti oyunları da dahil arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz birçok yapımda %90’a ulaşan indirimler var. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Among Us
|2,49 dolar
|1,49 dolar (%40)
|Overcooked
|8,99 dolar
|1,79 dolar (%80)
|Golf with Your Friends Ultimate Sürüm
|39,99 dolar
|11,99 dolar (%70)
|Content Warning
|4,49 dolar
|3,14 dolar (%30)
|Ghost Watchers
|7,99 dolar
|6,39 dolar (%20)
|The Escapists 2
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Ranch Simlator: Build, Hunt, Farm
|1,99 dolar
|0,55 dolar (%75)
|Pikuniku
|7,29 dolar
|1,82 dolar (%75)
|Move or Die
|3,99 dolar
|0,99 dolar (%75)
|Unrailed
|10,99 dolar
|2,19 dolar (%80)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.