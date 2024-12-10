Arkadaşlarıyla Oyun Oynamak İsteyenler Buraya: Steam'de Multiplayer Oyunlar %90'a Varan Oranda İndirime Girdi

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Steam, multiplayer oyunlara yönelik "Four is a Party" isimli indirim kampanyasını başlattı. Birçok çok oyunculu yapım, etkinlik kapsamında %90'a varan oranda indirime girdi.

Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi de multiplayer oyun arayanları çok sevindirecek “Four is Party: Çok Oyunculu Kutlama” ismini verdiği yeni bir etkinlikle karşımıza çıktı.

16 Aralık TSİ 21.00’e kadar devam edecek etkinlikte, dört kişilik parti oyunları da dahil arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz birçok yapımda %90’a ulaşan indirimler var. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Among Us 2,49 dolar 1,49 dolar (%40)
Overcooked 8,99 dolar 1,79 dolar (%80)
Golf with Your Friends Ultimate Sürüm 39,99 dolar 11,99 dolar (%70)
Content Warning 4,49 dolar 3,14 dolar (%30)
Ghost Watchers 7,99 dolar 6,39 dolar (%20)
The Escapists 2 10,49 dolar 2,62 dolar (%75)
Ranch Simlator: Build, Hunt, Farm 1,99 dolar 0,55 dolar (%75)
Pikuniku 7,29 dolar 1,82 dolar (%75)
Move or Die 3,99 dolar 0,99 dolar (%75)
Unrailed 10,99 dolar 2,19 dolar (%80)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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