Steam, multiplayer oyunlara yönelik "Four is a Party" isimli indirim kampanyasını başlattı. Birçok çok oyunculu yapım, etkinlik kapsamında %90'a varan oranda indirime girdi.

Düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi de multiplayer oyun arayanları çok sevindirecek “Four is Party: Çok Oyunculu Kutlama” ismini verdiği yeni bir etkinlikle karşımıza çıktı.

16 Aralık TSİ 21.00’e kadar devam edecek etkinlikte, dört kişilik parti oyunları da dahil arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz birçok yapımda %90’a ulaşan indirimler var. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Among Us 2,49 dolar 1,49 dolar (%40) Overcooked 8,99 dolar 1,79 dolar (%80) Golf with Your Friends Ultimate Sürüm 39,99 dolar 11,99 dolar (%70) Content Warning 4,49 dolar 3,14 dolar (%30) Ghost Watchers 7,99 dolar 6,39 dolar (%20) The Escapists 2 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Ranch Simlator: Build, Hunt, Farm 1,99 dolar 0,55 dolar (%75) Pikuniku 7,29 dolar 1,82 dolar (%75) Move or Die 3,99 dolar 0,99 dolar (%75) Unrailed 10,99 dolar 2,19 dolar (%80)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.