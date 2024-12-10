Enpara mobil bankacılık uygulamalarında erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıp sosyal medyada şikayetçi oldu.

Enpara müşterileri, 10 Aralık Salı günü dijital bankacılık uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşadı. Kullanıcılar, sosyal medyada Enpara'ya giriş yapamadıklarını belirterek şikayetlerini dile getirdi. Bu durum kısa sürede gündem oldu.

QNB Finansbank ve Enpara mobil uygulamalarına erişim sorunu akşam saatlerinde başladı. Kullanıcılar, mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapmaya çalıştıklarında hata iletisi ile karşılaştılar.

Enpara kullanıcıları 'geçici hata' mesajıyla karşılaştı

Özellikle "Geçici bir hata oluştu. Şu anda geçici bir sorun sebebiyle işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajı birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Uygulamanın çökmesi sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Enpara ise yaşanan teknik sorun hakkında resmi bir açıklama yaparak kısa süreli bir problem olduğunu ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirtti.