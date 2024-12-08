Kimsenin Yaşamaması İçin Bilinçli Olarak İnşa Edilmiş Bu Boş Gökdelenler de Neyin Nesi? (Çok Mantıklı Bir Sebebi Varmış!)

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Bilinçli olarak hiç kimsenin yaşamaması için yapılmış gökdelenler olduğunu söylesek? Kulağa oldukça ilginç gelen bu yapıları bu içerikte anlatıyoruz.

Düşünün, görkemli bir gökdelenin yanından geçiyorsunuz ve o gökdelenin gökyüzüne meydan okurcasına yükselen modern yapısından etkileniyorsunuz.

Ama bir gariplik var... Bu gökdelenin hiç penceresi yok ve içinde de kimsecikler yaşamıyor…

Peki, bu devasa gökdelen neden inşa edilmiş?

TK Elevator Testturm

Bu boş gökdelenler basitçe anlatmak gerekirse asansörlerin test edilmesi için inşa edilmiş.

Örneğin Almanya'nın Rottweil kasabasındaki TK Elevator Testtur, bu ilginç yapıların en dikkat çekici örneklerinden biri olarak anılıyor.

246 metre yüksekliğinde olan bu gökdelen, üretilen asansör modellerinin test edilmesi için kullanılıyor.

Evet gerçekten de devasa bir gökdelen sırf asansörleri test etmek için inşa edilmiş.

TK Elevator Testturm

Bu devasa kule ile firmalar asansörlerin hızını, güvenliğini ve konforunu test etmeyi amaçlıyor. 

Asansörlerin özellikle de gökdelenlerde, saniyede onlarca metre hızla hareket eden yüksek teknoloji ürünler olduğunu düşünürsek bu kadar hızlı çalışan bir sistemi test etmenin şart olduğunu söylemek mümkün.

Bu sebeple de dev kuleler birer test alanı olarak kullanılıyor.

Bu yapılar, yalnızca mühendisler için değil, turistler için de bir cazibe merkezi olmayı başarmış durumda.

TK Elevator Testturm

Rottweil'deki kule, ziyaretçilerin saniyede 8 metre hızla Almanya’nın en yüksek gözlem terasına çıkabilmesine imkân tanıyor.

Turistler ise Almanya manzarasını yüksekten görebilmek için bu kuleye büyük ilgi gösteriyorlar tabii.

Özetle, bu kuleler bir yandan da modern dünyanın mühendislik mucizelerinin ne kadar ince detaylarla planlandığını bizlere tekrar hatırlatıyor.

Kaynak: CNN

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