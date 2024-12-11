Âdeta Bir Çılgınlık: Zimbabwe'nin Bir Dönem Piyasaya Sürdüğü Tam 100 Trilyon Dolarlık Banknotun İlginç Öyküsü

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Elinizde tamı tamına 100 trilyon dolar tuttuğunuzu hayal edin. Kulağa çılgınca gelse de eğer bir dönem Zimbabwe’de olsaydınız bu mümkün olabilirdi. Peki bu parayla ne alabilirdiniz? İşte orası da bu içeriğin konusu.

2000’li yılların başında Zimbabve, kötü yönetim, siyasi çalkantılar ve ekonomik krizle boğuşuyordu ve bu durum ülkeyi hiperenflasyonun pençesine sürükledi...

İnsanların bugün 1 dolara aldığı ekmek diğer gün 10 dolar, birkaç gün sonra belki de 100 dolarlara çıkacak seviyelere gelmiş ve enflasyonist bir kaos ortamı oluşmuştu.

İşte bu kaos ortamında Zimbabve Merkez Bankası, çareyi sürekli daha büyük banknotlar basmakta buldu.

50 tgirlyon dolar

Bu strateji ile, ilk başta milyonlarla, sonra milyarlarla, en sonunda ise trilyonlarla ifade edilen kâğıt paralar dolaşıma girdi. 

2008 yılına gelindiğinde piyasaya sürülen 100 trilyon Zimbabve doları ise artık zirve noktasıydı.

Dile kolay tam 100 trilyon dolar değeri olan bu para ile sadece birkaç günlük temel ihtiyaçlar karşılanabiliyordu…

İnsanlar market alışverişi için çuvallarla para taşıyor, ama yine de evlerine yeterince gıda götüremiyordu. 

Bugün, Zimbabve doları tarihe karıştı ve bahsettiğimiz 100 trilyon dolarlık banknot ekonomik krizin bir simgesi olarak anılıyor.

100 trilyon dolar

2009 yılında ülke, yerel para birimini terk ederek Amerikan doları ve diğer yabancı para birimlerini kullanmaya başladı.

Ancak 100 trilyon dolarlık banknot, koleksiyonerlerin gözdesi olarak yaşamaya devam ediyor…

Kâğıt paranın üzerindeki o devasa rakamlarsa, aslında bir ülkenin yaşadığı ekonomik çöküşün acı bir hatırası olarak tarihte yer buluyor.

Kaynak: CNN

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Bir Dönem Amerika'da Altın Sahibi Olmak Neden Ciddi Ciddi Yasaklanmıştı? İşte Altın Sertifika Banknotlarının Yasaklanma Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Amerika’nın 42.000 Adet Bastığı 100.000 Dolarlık Banknota Sahip Olmak Neden Yasak? (Tek Sebebi Çok Yüklü Bir Miktar Olması Değil!)
İLGİLİ HABER

Paraların Üstündeki Bu Sayılar Ne İşe Yarıyor? Farkında Olmadan 15 Bin TL Değerinde Banknot Taşıyor Olabilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Amerika Zamanında Neden Değeri Tam 1 Trilyon Dolar Olan Bir Madeni Para Basmayı Düşündü?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler