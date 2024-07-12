ARM, grafik yükseltme teknolojisi "Accuracy Super Resolution"ı (ASR) duyurdu. Daha çok mobil cihazlara odaklanan teknoloji, oyun performansını ciddi anlamda artıracak gibi görünüyor.

ARM, özellikle de mobil oyun dünyasında yeni bir çağ başlatacak yepyeni teknolojisi "Accuracy Super Resolution"ı (ASR) duyurdu. Bu teknoloji, tıpkı bilgisayarlarda gördüğümüz AMD FSR, NVIDIA DLSS ve Intel XeSS teknolojileri gibi çalışıyor. Yani algoritma, cihazın oyun oynatma performansını artırıyor.

ARM tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ASR teknolojisi, mobil cihazların daha yüksek performansta oyun oynatırken, daha düşük enerji tüketmesini sağlayacak. AMD'nin FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) teknolojisinden esinlenilerek geliştirilen ASR, düşük güçlü işlemcilerle çalışan akıllı telefonlar için avantaj sağlayacak gibi görünüyor.

ASR'nin diğer grafik yükseltme teknolojileriyle kıyaslanmasını gösteren tablo şöyle:

ARM'nin yukarıda paylaştığı video, ASR'nin gerçekten de yüksek performans sunabileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü ASR teknolojisi, yapılan testlerde AMD'nin FSR'sini geride bırakmış durumda. Immortalis-G720 GPU ve 2800 x 1260 piksel çözünürlükte yapılan test, ARM'nin yeni teknolojisinin gerçekten de çok iyi iş çıkardığını gözler önüne seriyor.

ARM, MediaTek Dimensity 9300 işlemciyi kullanarak gerçekleştirdiği bir teste ilişkin sonuçlar da paylaştı. Bu testte, ASR ile 540P çözünürlükte render görüntü almanın tükettiği enerjinin, doğal 1080P çözünürlükte görüntü çalıştırmaktan daha düşük olduğu tespit edildi.

Haberimizin genelinde ARM'nin daha çok akıllı telefonlarla ilgili olduğundan bahsettik. Ancak ARM tabanlı işlemcilerin Samsung, Dell, Lenovo ve Microsoft gibi firmalar tarafından yapay zekâ odaklı dizüstü bilgisayarlarda da kullanılmaya başladığı gerçeğini unutmamak lazım. Hâl böyle olunca ASR, gelecekte dizüstü bilgisayarlarda da kullanılmaya başlayabilir.