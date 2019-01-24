Eğer yakın zamanda uzaya çıkma fikriniz varsa ve giderken biraz da film izleyeyim diyorsanız size iyi bir haberimiz var. Çünkü Mercury Systems, uzay yolculuğuna dayanıklı SSD'leri üretti.

Mercury Systems, savunma sanayisi için şifrelemeye önem veren sağlam, dayanıklı ve güvenli elektronik sistemler üreten ABD merkezli bir firma. Yeni ürünü TRRUST-Stor VPX RT ise işleri bir adım öteye götürüyor.

Şirket, yeni katı hal sürücülerini "OpenVPX standartlarından yararlanan ve olası en zorlu çalışma ortamları için hassas şekilde tasarlanmış ilk ticari SSD" olarak tanımlıyor. Öncelik olarak alçak Dünya yörüngesi (LEO) uyduları için tasarlanan SSD'ler, sadece uzay şartlarında çalışmakla kalmıyor aynı zamanda füzelerin içi de dahil olmak üzere radyasyona maruz kalınabilecek yerlerde de çalışıyor.

Elbette tahmin edebileceğiniz gibi bu SSD, standart kullanıcılar ya da oyunlar için değil. Özelliklerine baktığımızdaysa çok da yabancı gelmeyen şeylerle karşılaşıyoruz. 480 GB kapasiteye sahip olan SSD, "sağlam büyük geometri" mantığında düşünülerek tasarlanan SLC NAND flash bellekleri kullanıyor.

Saniyede 1 GB'lık yazma hızı vadeden diski bilgisayarınıza ise doğrudan bağlayamıyorsunuz. Bildiğimiz SATA ya da NVMe arayüzlerini kullanmayan SSD, bunun yerine seri RapidIO (SRIO) arayüzünü kullanıyor. Fiyatı hakkında ise bir bilgi yok.