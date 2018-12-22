Artık Overwatch League'de Hile Yapanlar İfşa Edilecek

Online oyun platformlarının her geçen gün çok daha popüler olması ve hatta bu oyunların kendi başlarına bir sektör oluşturmaları, beraberinde güvenlik tedbirlerini getirdi. Blizzard şirketi de artık kural ihlali yapan oyuncuların ensesinde olacak.

Blizzard firmasının ürettiği sevilen oyun Overwatch, 2019 yılında farklı bir gelişmeyle oyunseverlerle buluşmaya devam edecek. Üretici firma oyunda hile yapan, kuralları ihlal eden profesyonel oyuncuların isimlerini, hangi takımda yer aldıklarını ve ne tür bir hile yaptıklarını kullanıma açtıkları web sitesinde yayınlayacak.

Site herkesin kullanımına açık olacak ve 2019 sezonunun başlamasıyla birlikte, işlemeye devam edecek. Şimdiden bazı profesyonel oyuncuların isimlerinin ve yaptıkları kural ihlallerinin yer aldığı site, ne zaman yeni bir oyuncu ihlal yaparsa güncellenecek. Sitenin işleyişi, Overwatch oyununun kontratlı oyuncularını kapsamıyor.

Eğer sizler de bir Overwatch oyuncusu iseniz, bu listelerde yer almamak için oyun içi davranışlarınıza, hesaplarınızı normal olmayan yollarla güçlendirmemeye ve başkalarına satmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ve buna benzer kural ihlalleri, firma tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek ve bu davranışların bir kaç defa tekrarlanması halinde ise kullanıcılar disiplin cezası alacaklar.