Assassin's Creed Black Flag'in günümüze uyarlanmış remake'i hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre oyun, normalde beklenenden çok daha yakında gelecekti ancak Shadows'un ertelenmesi, onu da ileri bir tarihe itti.

Ubisoft imzalı Assassin’s Creed, şüphesiz tarihin en başarılı oyun serilerinden biri konumunda. Düzenli olarak bu seriden yeni oyunların bizlerle buluştuğunu görüyorduk. Hatta dün çıkan haberler, 2030’a kadar 10 yeni Assassin’s Creed oyunu geleceğini ortaya koymuştu.

Yeni gelecek oyunlardan birinin de 2013 yılında piyasaya sürülen Black Flag’in günümüze uyarlanan bir remake versiyonu olması bekleniyordu. Insider Gaming’den güvenilir sızıntı kaynağı Tom Henderson, bu oyun hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Assassin’s Creed Black Flag Remake, normalde daha kısa sürede gelecekti ancak ertelendi

Henderson’ın elde ettiği belgeler, çok beklenen projenin çıkış tarihi hakkında bilgileri bizlerle buluşturdu. Buna göre Ubisoft’un ilk baştaki planı, Assassin’s Creed Black Flag Remake’i Kasım 2025’te, multiplayer yapım Invictus ile benzer bir zamanda piyasaya sürmekti.

Ancak yeni oyun Shadows’un Şubat 2025’e ertelenmesi, şirketin planlarında değişiklik yapmasına ve remake’in daha ileri bir tarihe ertelenmesine neden olmuş olabilir. Buna göre oyunun 2026’ya sarktığını görebiliriz.

Assassin’s Creed Black Flag Remake, 2023 yazından beri konuşulan bir yapım. Yani bir süredir oyuncular tarafından bekleniyor. Yapımın geliştirilmesinde Skull and Bones’un geliştircisi Ubisoft Singapore’un büyük rol oynayacağı da gelen bilgiler arasında.

Ekim 2013’te çıkan Black Flag, dünya çapında beğeni toplamış bir Assassin’s Creed oyunuydu. Açık dünyası, gelişmiş deniz savaşı dinamikleri, ilgi çekici yan görevleri, hikâyesi, karakterleri ve grafikleriyle çok sevilmişti. Bu yüzden günümüze uyarlanmış bir versiyonunun büyük heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz. Ancak görünüşe göre yapımı görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.