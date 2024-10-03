Yeni bir iddiaya göre önümüzdeki yıla ertelenen Assassin's Creed Shadows, co-op moduyla gelebilir.

Ubisoft, daha çıkmadan en tartışmalı oyunlardan biri olmayı başaran Assassin’s Creed Shadows’u geçtiğimiz hafta ertelediğini açıklamıştı. Star Wars Outlaws’ın başarısız çıkışından ders aldığını söyleyen şirket, oyunu iyileştirmek için çıkış tarihini 15 Kasım 2024’ten 14 Şubat 2025’e itmişti. Ayrıca ilk günden Steam’e geleceği de paylaşılmıştı.

Şimdi ise Assassin’s Creed Shadows hakkında bir başka önemli bir gelişme yaşandı. Insider Gaming’in edindiği bilgilere göre oyunda eşli mod görebiliriz.

Muhtemelen iki ana karakteri içeren bir eşli mod olacak

Co-op oyun modunun yeni bir şey olmadığı, erteleme kararının çok öncesinden beri geliştirildiği de gelen bilgiler arasında. Moda “LEAGUE” kod adı verildiği ve henüz ne zaman geleceğinin belli olmadığı da söyleniyor. Buradan direkt olarak çıkmayacağı oyun piyasaya sürüldükten sonra ayrı olarak gelecek bir şey olduğunu anlıyoruz.

Co-op moduyla ilgili detaylar çok az olsa da tahmin yapabiliriz. Oyunun Yasuke ve Naoe olmak üzere iki oynanabilir karakterle geleceğini biliyorduk. Muhtemelen bu ikisini içeren bir eşli mod göreceğiz. Kullanıcılar karakterlerin farklı yeteneklerinden yararlanarak ve birbirinin arkasını kollayarak oyunu deneyimleyebilecekler.

Assassin’s Creed Shadows, oyuncuları feodal Japonya dönemine götürerek bir ilke imza atacak. Yasuke isimli karakter siyahi bir samuray, Naoe ise bir shinobi olarak karşımıza çıkacak. Oyunda bu ikilinin yaşadığı maceralar anlatılacak.

Assassin's Creed Shadows'un daha önce paylaşılan oynanış fragmanı