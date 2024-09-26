Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un önümüzdeki yıla ertelendiğini duyurdu. Oyunun ilk günden Steam'e geleceği de paylaşıldı.

Ubisoft’un ikonik serisi Assassin’s Creed’in yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, uzun süredir merakla beklenen bir oyundu. Daha çıkmadan herkesin ağzında dolanan oyun, normalde 15 Kasım 2024 tarihinde piyasaya sürülecekti.

Ancak şirket, dün akşam yaptığı bir açıklamayla oyunun ertelendiğini duyurdu. Assassin’s Creed Shadows, artık 14 Şubat 2025’te, yani önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Verilen ön siparişler de oyunseverlere iade edilecek.

İlk günden Steam’e gelecek

Ubisoft, oyunu merakla bekleyenleri üzen bu haberi verirken sevindirici bir haber de verdi. Oyunun Steam'de de çıkacağı aktarıldı. Shadows, Ubisoft’un yeni oyunlarının ilk günden Steam’e gelmeye tekrar başlaması konusunda ilk adım olacak. Bu da ilerleyen dönemde daha fazla yapımda bunu görebiliriz demek. Şirket, Steam’e getirmeyi “daha verimli” bir yaklaşım olarak gördüğünü söylüyor.

Açıklamada, Star Wars Outlaws’dan alınan derslerin oyunu biraz daha iyileştirmek için erteleme kararına gidildiği belirtildi. Parkur ve gizlilik sistemleri gibi konularda zamana ihtiyacı varmış. Şirket, dün yaptığı başka bir açıklamada Star Wars Outlaws’un beklentilerin altında kaldığını belirtmişti. Görünen o ki bunu Assassin’s Creed Shadows’da da yaşamak istemedi ve hem oyunu erteledi hem de Steam’e getirme kararı aldı.

Assassin’s Creed Shadows, oyuncuları feodal Japonya’ya götürerek bir ilke imza atacak. Oyunda siyahi Samuray Yasuke ve kadın shinobi Naoe’yi kontrol edeceğiz. Yasuke’nin aylardır tartışma konusu olduğunu belirtmek gerekiyor. Birçok oyuncu siyahi bir samurayın yer almasını eleştirirken Ubisoft kararının arkasında durmuştu.

Assassin's Creed Shadows'un daha önce paylaşılan oynanış videosu