NASA, 2024 YR24 isimli gök taşının 2032 Dünya'ya çarpma ihtimalini %2,6'dan %3,1'e yükseltti. Bu, tarihte en yüksek çarpma ihtimali olan asteroit olarak kayıtlara geçmesini sağladı.

NASA, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda geçen yıl keşfedilen “2024 YR4” isimli asteroidin 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. 7 Şubat’ta yapılan açıklamada ihtimalin %1,2’den %2,3’e yükseldiği açıklanmıştı. Sonraki haftalarda ise bu oran %2,6’ya çıkmıştı.

Bugün ise NASA’dan bir açıklama geldi. Yapılan yeni ölçümlerin ardından bugün yapılan duyuruda, gök taşının çarpma riskinin %3,1’e yükseldiğini ifade etti.

Tarihte çarpma ihtimali en yüksek gök cismi olarak kayıtlara geçti

%3,1’lik ihtimal, bir gök taşı için şimdiye kadarki en yüksek çarpma ihtimali olarak kayıtlara geçti. 2024 YR4’ün Aralık 2032 civarında Dünya’ya yaklaşacağı düşünülüyor. Araştırmacılar, ihtimal yükselse de hâlâ %97’ye yakın çarpmama ihtimali olduğunu bu yüzden endişelenilmemesi gerektiğini ifade etti.

Aralık ayında keşfedilen 2024 YR24, 54 metre çapında bir gök cismi. Bu gök taşı, öyle insanlığı silecek, gezegeni yok edecek kadar büyük bir cisim değil yani. Ancak büyük bir şehri yok edebilecek kadar güçlü. Çarpma anında 8 megatonluk enerji açığa çıkabileceği de tahmin ediliyor. Bu, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 500 katından fazla enerji demek.

2024 YR24 hakkında bilim insanlarının çalışmaları devam edecek. Yakında rotasını daha iyi anladıklarında oranların yine değiştiğini görebiliriz. 0’a düşme ihtimali bile var. Yani şimdilik pek endişelenmeye gerek yok. %0,3 oranında Ay’a çarpma ihtimali olduğunu da ekleyelim.