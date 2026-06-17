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Aston Martin’in Hiper Otomobili Valkyrie, Çok İlginç Bir Nedenden Dolayı Geri Çağrılıyor: Sadece 7 Otomobili Etkileyecek!

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Aston Martin’in hiper otomobili Valkyrie, ilginç bir teknik sorun nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağırmadan toplamda 7 otomobil etkilendi.

Aston Martin’in Hiper Otomobili Valkyrie, Çok İlginç Bir Nedenden Dolayı Geri Çağrılıyor: Sadece 7 Otomobili Etkileyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Aston Martin Valkyrie, geliştirilmesi ve yollara çıkması uzun yıllar süren, insanlık tarihinin gördüğü en özel ve ikonik hiper otomobillerden biriydi. Ancak bu kadar özel ve mühendislik harikası bir canavar bile bazen küçük bir parçanın kurbanı olabiliyor. İşte yaşanan geri çağırma olayı da tam olarak bu durumun bir sonucu.

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İngiliz üretici Aston Martin'den gelen resmi açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki Valkyrie modeli oldukça ilginç bir teknik detay nedeniyle geri çağrılıyor. Geri çağırmadan toplamda 2024 model yılından 7 araç etkilenecek.

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Aston Martin’in Hiper Otomobili Valkyrie, Çok İlginç Bir Nedenden Dolayı Geri Çağrılıyor: Sadece 7 Otomobili Etkileyecek!
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Yangın riski var

valkyiç

Geri çağırmanın temel nedeni, aracın fren merkez silindirinde yer alan bir contanın zamanla deforme olması. Valkyrie'de yaşanan problemde bu özel conta deforme olduğunda, sürücü fren pedalını bıraksa dahi fren hidroliğinin hazneye geri dönmesi engelleniyor. Hidrolik sıvısı geri dönemediği için sistemdeki fren basıncı bir türlü serbest kalmıyor.

Bu durum, balataların fren diskine uyguladığı baskının kesintisiz olarak devam etmesi anlamına geliyor. Diskler üzerindeki baskı sona ermediği için sürüş esnasında disklerdeki sıcaklık sürekli olarak artıyor ve yükselmeye devam ediyor. Aston Martin, bu teknik aksaklığın özellikle aracı bir pist gününde agresif bir şekilde sürerken ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtti. Disklerde biriken ekstrem sıcaklık, bir süre sonra aracın soğutma kanalında bulunan reçineyi tutuşturabilecek seviyeye gelebiliyor ve yangın riski oluşabiliyor.

Bu riskin inanılmaz düşük bir ihtimal olduğunun da altı çizilmiş. Yine de firma, durumu şansa bırakmamak için geri çağırma kararı aldı. Sadece 7 modeli etkileyen geri çağırmada servise alınacak bu otomobiller, 5 saat sürecek bir parça değişimi ve onarım işleminden geçecek.

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