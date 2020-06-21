Astronot Olabilmek İçin Hangi Özellikler Gerekiyor

Astronot olup uzaya çıkabilmek ve evreni keşfedebilmek belki de birçoğumuzun çocukluğundan beri hayallerini süslüyor. NASA'nın yıllık olarak ortalama 18.300 başvuru aldığı ve bu 18.300 kişiden sadece 12'sini seçtiği Astronot Programı'na gelin yakından göz atalım.

Birçoğumuzun çocukluk hayallerini süsleyen astronot olmak, birden çok aşamadan geçmeyi ve çok sıkı fiziksel eğitimler almayı gerektiriyor. NASA, 18 binden fazla başvuru aldığı Astronot Programına her sene sadece 12 kişi seçiyor. Bu 12 kişiden biri olmak için de birden fazla zorlu koşulu ve gerekliliği yerine getirmek gerekiyor. Aralık 2019 itibarıyla, 41 farklı ülkeden toplamda 565 kişi bugüne kadar uzaya çıkabilme ayrıcalığına sahip oldu.

NASA'da astronot olmak isteyen kişilerin; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında akademik dereceye sahip olma, NASA tarafından belirlenen yaş aralığında olma ve 3 yıllık STEAM ve uzay alanlarında tecrübeye sahip olma koşullarını yerine getirmesini bekliyor.

NASA Astronot Programının detayları:

Eğer NASA'da astronot olmak istiyorsanız ABD vatandaşı veya çifte vatandaş olmak ilk gereklilik olarak karşınıza çıkıyor. Ayrıca NASA; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında akademik dereceye sahip olan adayların, bu alanlarda en az üç yıllık deneyime veya 1.000 saatlik pilot uçuş deneyimine sahip olmasını bekliyor. Bu aşamaların ardından seçtiği adayları uzun bir fiziksel antreman programına dâhil eden NASA, adayların 20/20 görüş oranına sahip olmasını ve fiziksel antremanı kusursuz bir şekilde tamamlamasını bekliyor.

NASA yaş aralığı konusunda ise adaylarına oldukça esnek davranıyor, NASA'nın astronot programına katılabilmek için 26-46 yaşları arasında olmanız gerekiyor. Uygulanan fiziksel testlere ve antremanlara gelirsek, astronot olabilmek için belirli bir vücut tipine sahip olmanız gerektiği belirtilmiyor. Fakat yine de astronot kıyafetinin içine girip uzay yürüyüşü yapabilecek bir seviyede olmanız gerekiyor.

NASA'nın uyguladığı fiziksel testler ve diğer antremanlar:

NASA, astronot programına seçtiği adayların; askeri suda hayatta kalma testi ve uçuş testi gibi antremanları başarıyla tamamlamasını ve ayrıca SCUBA sertifikalı dalgıçlık ve yüzme programını da tamamlamasını bekliyor. Ayrıca bu fiziksel testlerin yanı sıra adayların Rusça öğrenmesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan sistemi etkin bir şekilde yönetebilmesi için gerekli testleri geçmesi, robotik beceri testini ve uzay aracı kullanma testlerini de geçmesi bekleniyor.

Dünyada tek astronot alımı yapan kurum NASA değil, Avrupa Uzay Ajansı'da belirli aralıklarla astronot yetiştirmek için aday alımları yapıyor. Fakat Avrupa Uzay Ajansı'nda da astronot olmak için yerine getirmeniz gereken gereklilikler, NASA'nın şartları ile neredeyse aynı olarak karşımıza çıkıyor. NASA'nın bir sonraki astronot alımlarını ne zaman yapacağı henüz bilinmiyor. Fakat yakın bir zamanda astronot alımı gerçekleştirdiği için NASA'nın yakın bir zamanda tekrar başvuruları açması beklenmiyor.