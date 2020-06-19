Mars'ta Koloni Kurabilmemiz İçin En Az 110 Kişi Gerekiyor

Yeni bir araştırmaya göre insanlığın Mars'ta kendi kendine yetebilen bir koloni kurabilmesi için en az 110 kişi bu gezegene gönderilmeli. Bilim insanları matematiksel modeller kullanırken şu anda bu sorunun yalnızca teorik düzlemde ele alınabileceğine de dikkat çekiyorlar.

İnsanlığın en büyük hayallerinden biri de Dünya dışındaki gezegenlerde yeni uygarlıklar inşa etmek, burada yeni ve sürdürülebilir bir yaşam kurmaktır. Şimdilik bu hayale en yakın olduğumuzu düşündüğümüz gezegen, komşumuz Mars. Özellikle Elon Musk ve şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar gündemdeyken yeni bir araştırma, bu gezegende kurmayı planladığımız koloniye ilişkin önemli veriler sağlıyor.

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor. Araştırma esas olarak evrenin başka bir yerinde yerleşim kurabilmek için ne kadar insana ve kaynağa ihtiyacımızın olacağını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Matematik modellemeleri kullanılarak yapılan araştırmada bir gezegende yaşamak için gereken minimum insan sayısı hesaplanıyor.

Daha fazla insan, hesaplamaları değiştirir:

Minimum sayının 110 olmasına rağmen daha fazla insanın hesaplamaları değiştireceğini vurgulayan Salotti, insanların başka gezegenlere yerleşmedeki başarılarının bir dizi faktöre de bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar arasında insanların birbirleriyle çalışıp çalışamadıkları ve kaynaklarıyla zamanlarını paylaşıp paylaşamayacakları da yer alıyor. Profesör Salotti, sorunun şu anda büyük oranda teorik olduğunu ancak insanlığın geleceğine kayda değer bir etki yaratabileceğini söylüyor.

Dünya'daki yaşamın günün birinde yıkıcı bir olayla karşı karşıya kalabileceğini hatırlatan Salotti, insanlığın hayatta kalmasının tek yolunun Mars ya da bir başka gezegene gitmek olabileceğini öne sürüyor. Elon Musk'ın SpaceX'i gibi şirketler de bu tip bir durumun olması durumunda insanları Mars'a taşımanın yollarını arıyor. Mars'a götürülebilecek insan sayısının kaçınılmaz bir biçimde sınırlı olması nedeniyle insan ve kaynak hesaplamaları büyük bir önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde uzaya ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren SpaceX, gelecekteki Ay ve Mars görevleri için roketleri, yüzen roket fırlatma tesisinden uzaya göndermeyi planlıyor. SpaceX CEO’su Elon Musk, yüzen roket fırlatma tesisleri için çalışmaya başladıklarını duyurdu.