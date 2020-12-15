ASUS, dünyanın ilk PCI Express 3.0 destekli yapay zeka güçlendirme kartlarını duyurdu. İki farklı model olarak karşımıza çıkan bu kartlar, kullanım kolaylığının yanı sıra saniyede 64 teraflopa kadar işlem gücüyle ön plana çıkıyor. ASUS'un yeni kartlarının fiyatıysa şu an için bilinmiyor.

Bilgisayar sektörünün en önemli donanım üreticilerinden bir tanesi olan ASUS, dünyanın ilk PCI Express 3.0 yapay zeka hızlandırıcı kartlarını duyurdu. CRL-G18U-P3DF ve CRL-G116U-P3DF olarak isimlendirilen bu kartlar, çeşitli yapay zeka senaryoları için saniyede 64 teraflopa kadar işlem gerçekleştirebiliyor. Üstelik kartın kullanımı, görülmemiş seviyede basit. Bu kartlardan birine sahip olduktan sonra yapmanız gereken tek şey, bilgisayarın anakartında bulunan PCI Express 3.0 girişine takmak.

ASUS'un yapay zeka hızlandırıcı kartları, Google Edge TPU isimli işlemciden güç alıyor. Özel olarak tasarlanan Google Edge TPU, sadece yapay zekaya yönelik algoritma ve uygulamalara odaklanarak çalışıyor. Güç talebini düşürürken işlem verimliliğini artıran bu işlemci, uygulama geliştirme sırasında da önemli kolaylıklar sağlıyor. İşte bu özelliklere sahip olan kartlar, artık son tüketiciler tarafından satın alınabiliyor.

ASUS'un yapay zeka hızlandırıcı kartı işte böyle görünüyor

ASUS'un yapay zeka hızlandırıcı kartları, aynı tasarımlara sahip. İki kart arasındaki temel farksa, güç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda CRL-G18U-P3DF; 36 watt güç tüketimiyle saniyede 32 teraflop işlem yapabiliyor. CRL-G116U-P3DF ise 52 watt güç tüketimine sahipken, saniyedeki işlem kapasitesi 64 teraflop olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka, iş gücünün yüksek olduğu, haliyle de çok güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyan bir sektör. Bu durumu görmezden gelmeyen ASUS mühendisleri, yapay zeka hızlandırıcı kartlarında özel bir tasarım kullanıyorlar. Bu özel tasarım, yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkardığı yüksek ısıyı çok hızlı bir şekilde sistemden uzaklaştırıyor. Bu da geliştiriciler için, daima yüksek performans sunulabileceği anlamına geliyor. ASUS'un yapay zekada çığır açacak kartlarının fiyatı ise şu an için bilinmiyor.