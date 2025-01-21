ASUS'un amiral gemisi ROG Phone 9 serisine Samsung benzeri bir yaklaşım uygulayarak uygun fiyatlı bir "FE" versiyon ekleyeceği ortaya çıktı.

Samsung, telefonlarında “Fan Edition” ya da kısaca “FE” ismini alan versiyonlar çıkarıyordu. Bu cihazlar, yine yüksek özelliklere sahip olmalarına rağmen daha düşük fiyatlarla geliyorlardu. Amiral gemisi telefonların bütçe dostu versiyonları olarak nitelendirebiliriz.

Şimdi ise ASUS’un böyle bir hamle yapacağı ortaya çıktı. Malezya ve Tayland’daki serfitika belgelerine göre şirket, yakında ROG Phone 9 FE modeli çıkarabilir.

ROG Phone 8 ile benzer olabilir

ASUS, kasım ayında oyuncu odaklı üst düzey özellikler sunan ROG Phone 9 serisini tanıtmıştı. Bu cihazlar, üstün performans, yüksek pil ömrü gibi özelliklerle geliyordu. Yeni sertifika, aynı seride daha uygun fiyatlı bir telefonla karşılaşabileceğimizi gösterdi.

Belgelerde ROG Phone 9 FE olduğu belirtilen cihaz, AI2401N model numarasıyla yer aldı. Cihaz hakkında pek bir bilgi yok ancak model numarası yoluyla birkaç tahminde bulunabiliriz. Öyle ki bir önceki nesil olan ROG Phone 8, AI2401 model numarasına sahipti. Bu telefon ise sadece ekstra “N” harfini içeren bir numarayla listelenmiş.

Bu da ROG Phone 9 FE’nin ya ROG Phone 8’in yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu ya da benzer özelliklerle gelebileceğini gösteriyor. Phone 8, Qualcomm’un bir önceki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alıyordu. Bunun yanı sıra 5500 mAh’lik batarya, 3’lü kamera kurulumu, 165 Hz 6,78 inçlik AMOLED ekran, 12/16 GB RAM gibi özelliklere sahipti.

Tabii ki bunlar sadece tahmin. Henüz ROG Phone 9 FE’nin detayları hakkında bir bilgi yok. Ayrıca çıkış tarihi de bilinmiyor. Zamanla daha fazla özelliğin sızacağını düşünebiliriz. Yeni detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.