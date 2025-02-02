Asus Zenfone 12 Ultra’nın tüm özellikleri ve tasarım detayları ortaya çıktı. Zenfone 12 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 50 MP ana kamerayla geliyor.

Asus'un yeni amiral gemisi Zenfone 12 Ultra, resmi tanıtımına kısa bir süre kala sızdırıldı. Zenfone 12 Ultra'nın tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Asus Zenfone 12 Ultra'nın lansmanına günler kala tüm detayları belli oldu. Yeni modelin kamera ve yapay zeka destekli özellikleri tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!

Asus Zenfone 12 Ultra'nın ortaya çıkan özellikleri

Asus Zenfone 12 Ultra'nın ROG Phone 9 Pro ile benzer donanıma sahip olduğu görüldü. Zenfone 12 Ultra, 6.78 inç büyüklüğünde Samsung LTPO OLED ekrana sahip. 2400×1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile geliyor ve oyun modunda 144 Hz’e kadar çıkabiliyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alan telefon, 8 GB veya 16 GB RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunuyor. Kamera tarafında ise Asus, 50 MP çözünürlüğünde Sony Lytia 700 sensörünü kullanıyor. Bu sensör, gimbal destekli optik görüntü sabitleme (OIS) ile donatılmış. Aynı zamanda 3 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP telefoto kamera (3x optik zoom ve OIS) da bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Telefon, 5.500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olup 65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Zenfone 12 Ultra, ROG Phone 9 Pro ile aynı temel donanımı taşısa da batarya kapasitesi biraz daha düşük ve oyun odaklı özellikler (AirTriggers gibi) kaldırılmış durumda. Bunun yerine, kamera ve yapay zeka destekli yazılım iyileştirmeleri ön plana çıkıyor. IP68 sertifikası ve 3.5mm kulaklık girişine sahip telefonun, siyah, yeşil ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulması bekleniyor.