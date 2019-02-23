  • ASUS Zenfone 6’nın Duyurulacağı Tarih Belli Oldu

ASUS Zenfone 6’nın Duyurulacağı Tarih Belli Oldu

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ASUS, bir dergiye verdiği reklamda Zenfone 6 telefonunun tanıtım tarihini paylaştı.

Geçtiğimiz Samsung Unpacked etkinliğinden önce birçok reklam ve birçok hazırlığı görmüştük. Genellikle tüm telefon markaları buna benzer bir yolu izliyor ancak ASUS bunu yapmadı. Herhangi bir davetiye ya da resmi tanıtım filmi kullanmayan firma, yalnızca tam sayfa dergi reklamını tercih etti.
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Reklam, Mobil Dünya Kongresi 2019 (MWC 2019) basın görevlisi kartıyla birlikte gelen derginin içinde, "Sıradan Olana Karşı Gel" şeklinde bir sloganla yer alıyor ancak herkes basın görevlisi olmadığı için haliyle bu reklam herkese ulaşmadı. Reklam tamamen siyah bir arka planın üzerinde yer alan ASUS Zenfone 6’ya yer vermiş. Reklamdaki fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla telefonda bir çentik bulunmayacağını da söyleyebiliriz. Bu sebepten dolayı kızaklı bir ön kamera ihtimali de artıyor.
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14 Mayıs’ta tanıtılacak olan ASUS Zenfone 6’nın özellikleri hakkında hâlâ fazla bir bilgiye sahip değiliz. Son zamanlarda prototiplerini görmüş olsak da ASUS’un, cihazın özelliklerini saklama konusunda iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Cihazın tanıtım tarihi yaklaştıkça elimize geçen tüm bilgileri sizinle paylaşacağız.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_6_to_be_announced_on_may_14-news-35664.php
Etiketler: asus, mwc 2019, ASUS ZenFone 6
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