ASUS ZenFone 6’nın Katlanabilir Kamerası Teste Tabi Tutuldu

Telefonlara yaptığı sağlamlık testleriyle bilinen ünlü YouTuber JerryRigEverything, ASUS ZenFone 6’yı ve katlanabilir kamerasını sağlamlık testinden geçirdi.

Akıllı telefonlarda büyük bir yenilik yaparak arka kamerayı ön kamera olarak kullanmamıza imkan sağlayan ASUS, ZenFone 6 isimli telefonunda bu teknolojiyi ilk kez kullanıcılarına sunmuştu. Kamera başlangıçta fazlasıyla hassas olabileceği yönünde eleştirilere maruz kalmış olsa da ASUS’un sağlamlık açıklamalarının ardından bu eleştiriler biraz da olsa azalmıştı.

Tabii ki firmanın açıklaması gerçek dünya koşullarını yansıtmayacağı için telefon bir sağlamlık testine tutuldu.

Ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen sağlamlık testinde odak noktası kamera olsa da telefonun çerçevesinin ve ekranının dayanıklılığı da test edildi. farklı sertlikteki araçların kullanıldığı videoda herkesin nefret ettiği o metalin metale sürtünme sesini duymak istemeyenler için uyarımızı da geçelim: Videonun sesini açmayın…

Kamera kısmına baktığımızdaysa telefonun katlanabilir kamerasını elle açan ve elle kapayan Zack, kameraya herhangi bir hasar gelmediğini belirtti. Son olarak telefon kamerasının gücünü de ölçen YouTuber, kameranın ne kadar ağırlığı kaldırabildiğini test etti.

JerryRigEverything’in sağlamlık testine aşağıdan ulaşabilirsiniz.