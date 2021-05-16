Beren Saat, Mehmet Günsür ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 3. sezonu gelecek mi büyük bir merak konusu. Sizler için bu merakı gidermeye yardımcı olacak bütün bilgileri bir araya topladık.

Atiye dizisi ilk sezonunun yayınlanmasının ardından herkeste büyük bir etki bırakmayı başarabildi. Bu başarı sayesinde de ikinci sezon onayını kısa bir sürede elde ederek izleyicisiyle tekrardan buluştu. Birçok değerli ismi kadrosunda bulunduran Atiye son 1 yılın ve özellikle son birkaç aydır ilgiyle takip edilen dizilerinden birisidir.

Netflix Türk yapımları denilince akla gelen ilk dizilerden birisi olan Atiye’nin 3. Sezonu çıkacak mı? Bu konuyla alakalı tüm bildiklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Atiye'nin ilk 2 sezonunda neler görmüştük?

Eğer Atiye’yi hala izlemediyseniz veya ilk sezonunu unuttuysanız sizin için fragmanını ekledik. Atiye’nin ilk sezonundan biraz bahsedecek olursak; her bölüm gizemiyle izleyicilerini büyük merakta bırakmayı başarabildi.

Dizinin konusu genç İstanbullu bir ressamın etrafında dönüyor. Bir arkeolog’un tuhaf semboller içeren resimlerini satması ilgisini çekiyor ve eski bir mağaranın derinliklerinde kendisiyle bir bağlantısı olduğunu düşündüğü sembolleri keşfetmesiyle kendi hakikatini öğrenmek için çıktığı yolculuğu ele alıyor.

İlk ve ikinci sezonu 8 bölümden oluşan bu diziyi birçok kişinin tek oturmada bitirdiği de gözden kaçmıyor. İkinci sezonu, ilk sezonun aksine biraz farklı bir gerçeklikle karşımıza çıkıyor. Birçok sahnesiyle kendinden söz ettirmeyi başaran bu Netflix dizisinde Atiye’nin kimse tarafından hatırlanmaması oldukça dikkat çeken o sahnelerden birisiydi.

Atiye'nin 3. sezonu final sezonu olacak:

Peki, bu kadar beğenilen dizimizin devam sezonu olarak üçüncüsü gelecek mi? Herkesin merakla beklediği bu sorunun cevabı: evet!. Dizinin takipçileri bu cevaba çok mutlu olacağını biliyoruz. Ancak şunu da söylememiz gerekir ki; 3. sezon Atiye’nin son yani final sezonu olacak. Netflix geçtiğimiz ayda yaptığı bir açıklamada bunu dile getirdi.

Daha öncesinde bahsettiğimiz gibi dizi ilk iki sezonunda 8 bölüm yayınladı. Bundan dolayı 3. sezonun da 8 bölümden oluşması bekleniyor.

Atiye’nin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonun çekimleri korona virüsten dolayı durdurulmuştu ve ileri bir tarihe ertelenmişti bu yüzden Netflix, Atiye’nin 3. sezonu için henüz belirli bir çıkış tarihi söylemedi. Sahnelerin çekilip bölümlerin tamamlanmasının ardından 2021’in sonlarına doğru yayınlanacağı düşünülmekte. Ancak, bu şuan için belirsiz bir tarih ve diziyle alakalı henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.

Atiye dizisi ilk olarak 27 Aralık 2019’da Netflix platformunda seyirciyle buluştu. 2. sezonu ise 10 Eylül 2020’de yayınlandı. Bu tarihlere bakarak bir tahminde bulunacak olursak; 2021’in son çeyreğine doğru 3. sezonu izleyebiliriz. Eğer daha Atiye’yi izlemediyseniz endişelenmeyin çünkü yeni sezonu gelene kadar zamanınız var.

Bu kez bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Mardin'de yapılan çekimlerin ardından yeni gelecek sezon için beklentiler fazlası ile yükseldi:

Dizi, geçmişiyle gizemli bağları olan bir eseri keşfeden ressam Atiye’yi konu alıyor. Dizinin 2. sezonunda Atiye ve Göbekli Tepeyle farklı bir boyutta karşılaşıyoruz. İlk sezonun sonundan devam eden bu sezonda; 1. sezonda öldüğü düşünülen Cansu karakteri bu yeni dünyada Erhan’ın kız kardeşi olarak hala yaşadığını görüyoruz. Her şeyin tamamiyle değişmesiyle Atiye’nin hayatı altüst olur.

2. sezon bir uçurumun kenarında bitmişti ve bu izleyicileri fazlasıyla merakta bıraktı. Son sezonda Atiye hamile kadınların ölümünün ardındaki gizemi çözmüştü. Ayrıca, dünyanın geleceğini kurtarmanın da kendisine bağlı olduğunu fark eder ve bir şeyler yapması gerektiğine karar verir. İkinci sezonun son sahnelerinde yeni doğan kızını takip eden Atiye’yi gösterir.

Bu sahneler, 3. sezonun neleri konu alacağını tahmin etmemizi kolaylaştırdı. Atiye’nin yeni sezonunda, Atiye karakterinin çocuğunun kaderini keşfedeceğini göreceğiz gibi duruyor. Ayrıca, başrolümüzün kayıp çocuğunu aramaya çıktığı yolculukta yaşadıklarına tanık olacağız.

Yeni sezonda sürpriz isimler var mı?

Atiye’nin final sezonunda da dizinin önemli oyuncu kadrosunun rollerini yeniden canlandırması bekleniyor. Netflix’in Türk yapımı olan Atiye dizisinde, Atiye karakterini Beren Saat, Arkeolog Erhan’ı Mehmet Günsür, dizinin Ozan’ını Metin Akdülger ve Elif karakterini ise Melisa Şenolsun canlandırıyor. Bu ünlü isimlerin yanında aynı zamanda; Civan Canova, Başak Köklükaya, Meral Çetinkaya, Cezmi Baskın, Hazal Türesan​, Sibel Melek ve Melisa Akman gibi isimler de yer alıyor.

Atiye oyuncularının 3. sezon kamera arkasından yaptığı paylaşımlar:

Dizinin başrol oyuncularından Beren Saat’in 3. sezon ile ilgili yaptığı bir açıklama şöyleydi: ‘ 3. sezon çekimlerine başladık. Atiye’nin mucizeleri yine bizimle beraber. Aylar süren bekleyişten sonra tedbirler alınarak üretmeye yeniden başlayabildik. Atiye’nin ilk ve ikinci sezonuna gösterdiğiniz ilgi ve sevgiye çok teşekkür ederiz. 3. sezon herkese hayırlı olsun’.

Atiye’nin bir diğer başrolü olan Mehmet Günsür ise, 3. sezon hashtagleri ile bu fotoğrafı sevenleriyle ve izleyicisiyle paylaştı. Paylaştıktan sonra takipçilerinden beğeniler aldı. Yayınlandığı günden itibaren hem ilk sezonunda hem de ikinci sezonunda büyük bir başarıyı yakalamış olan Atiye’nin 3. sezonu bu senenin sonlarına doğru seyirciyle buluşması bekleniliyor. İzleyicilerde bıraktığı gizem sebebiyle herkesin merakını canlı ve sürekli kılabilmeyi başarmıştır.

Sizler için bu yazımızda herkesin sabırsızlıkla beklediği soruların cevaplarını bir araya getirmeye çalıştık. Umarız ki sizin için keyifli bir okuma olmuştur. Peki siz Atiye hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizde 3. sezonu heyecanla bekleyenlerden misiniz?