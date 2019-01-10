Audi, Iron Man'ın Nasıl Kurtarılacağını Açıklamış Olabilir

Audi, geçtiğimiz günlerde yeni bir sanal gerçeklik teknolojisi tanıttı. Bu teknoloji, oyun içinde bulunan uzay aracının otomobilin hareketlerine göre ilerlemesini baz alıyordu. Audi'nin bu teknolojiyi tanıtırken bir Marvel oyununu kullanması, hayran teorilerini de beraberinde getirdi.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019, oldukça enteresan bazı teknolojilere sahne oluyor. Dahası, bu teknolojilerden bazıları 2019’un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Avengers: End Game hakkında çok önemli bir spoiler taşıyor olabilir.

CES 2019’de yeni ‘Araç İçi Sanal Gerçeklik Deneyimi’ başlıklı teknolojisini tanıtan Alman otomotiv devi Audi, şirketin elektrikli otomobili e-tron’da bulunan yolcuların bir sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde muhteşem bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Araç İçi Sanal Gerçeklik Deneyimi teknolojisi ile birlikte sanal gerçeklik gözlüğü takan yolcular, Disney Games ve Interactive Experiences ortaklığı ile geliştirilen Avengers: Rocket’s Rescue Run adlı oyunu oynayabilecekler.

Bu oyun, sanal gerçeklik gözlüğü takan yolcuları derin uzay boşluğunun ortasına atarken, Guardians of the Galaxy takımının uzay gemisinin içinde Rocket Raccoon ile birlikte amansız bir mücadele vermesini sağlıyor.

Fakat Avengers: Rocket’s Rescue Run’ın asıl özelliği, araç ile tamamen eşleşmiş olması. Yani otomobil, keskin bir virajı döndüğünde uzay gemisi de dönüyor, otomobil hızlandığında uzay gemisi de hızlanıyor.

Doğal olarak bunun Avengers: End Game ile ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Bunu açıklamadan önce teknolojiyi tekrar özetleyelim, otomobilin gerçek dünyadaki hareketleri, sanal gerçeklik oyunundaki uzay gemisinin yönünü belirlemede kullanılıyor.

Avengers: End Game’in ilk fragmanında Iron Man yani Tony Stark’ın uzay boşluğunda mahsur kaldığını, yiyecek ve suyunun tükendiğini, oksijeninin ise tükenmek üzere olduğunu öğrenmiştik. Peki Tony, derin uzay boşluğundan nasıl kurtulacak.

Bir hayran teorisine göre Infinity War’da hayatta kalan karakterlerden biri olan Rocket Raccoon, benzer bir artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Tony’nin içinde bulunduğu fakat aslında Guardians of the Galaxy takımına ait olan gemiyi kullanarak Iron Man’i kurtaracak.

Böylesine bir kurtarma planının fazla ütopik ve reklam koktuğunu düşünebilirsiniz. Dahası Audi, geçtiğimiz ay gerçekleşen etkinlikte e-tron GT Concept’in End Game’de görüneceğini söylemişti. Yeni Disney ile Audi arasındaki iş birliği bir sanal gerçeklik oyunundan ileri taşınıyor.

Ancak söylediğimiz gibi tüm bunlar, diğer onlarcası gibi bir hayran teorisinden ibaret olabilir. Belki de Tony, Ant-Man’in kuantum boyutunda gerçekleştireceği bir takım aksiyonlar neticesinde kurtulacaktır. Marvel’ın izleyenleri şaşırtmayı ne kadar sevdiğini düşünürsek gerçek için beklemekten başka çaremizin bulunmadığını söyleyebiliriz.