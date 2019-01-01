Avengers: Endgame'de Yeni Bir Süper Kahraman Tanıtılacak

Avengers: Endgame filminde yeni bir süper kahraman göreceğimiz kesin. Bu kahramanın kim olduğu ve kimin oynayacağı ise hala sırrını koruyor. Konu ile ilgili yapılan bazı çıkarımlar ve söylentiler ise haberimizde yer alıyor.

Bu hafta başında, Marvel hayranlarını neredeyse çılgına çevirecek Google arama hatası gibi görünen bir şeyle karşılaştık. Aramada bazı kişiler, Hugh Jackman’ın meşhur filmleri arasında Avengers: Endgame’i gördü. X-men yıldızının Marvel filminde oynama ihtimali oldukça düşük bir ihtimal. Ama yine de Endgame filmi için yeni bir süper kahramanımız olacak gibi. Pepper Pots’un Rescue zırhını giyeceğini duymuştuk. Şimdi ise Marvel evrenine yepyeni bir kahraman dahil olacak.

MCU (Marvel Sinematik Evreni) kurucusu Jeremy Conrad Twitter’da yaptığı açıklamada “Kara Şövalye için Marvel Evreninde bir planımız var ve onu nasıl dahil edeceğimizi biliyoruz” dedi.

Kara Şövalye evrenler arası gidip gelmelere aşina olduğu için, Marvel evreninde görmemiz çok da şaşırtıcı olmaz. Yapılan Twitter paylaşımı ve çıkarımlarımız Kara Şövalye’nin filmde yer alacağına kesin bir delil sayılmaz. Belki credits bölümünde veya başka bir filmde bile görebiliriz.

Filmdeki yeni karakteri kimin canlandıracağı da belirli değil. Bazı söyentiler her ne kadar Hiroyuki Sanada oynayabilir dese de X-men filmlerinde oynamış birisinin bu filmde oynamayacağını düşünüyoruz.

Sonuç olarak söylediğimiz her şey bir teori. Yeni karakterle ilgili kesin bir açıklama henüz yok.