Audi'nin kompakt SUV aracı Q3 Türkiye'de satışa çıktı. İki farklı donanım seçeneğine sahip olan araç, yenilenen tasarımıyla çok daha sportif bir görünüme sahip.

Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Audi, yeni kompakt SUV modeli Q3'ü Türkiye'de satışa sundu. Tasarımı neredeyse tamamen yenilenen aracın yeni tasarımı, sekizgen şekilli tek çerçeve ön ızgara ve daha büyük hava girişleri ile çok daha sportif bir görünüme sahip.

Aracın ön tasarımına baktığımızda farların hafifçe içeriye doğru kıvrıldığını görüyoruz. Opsiyonel olan Matrix LED teknolojisi de sürücünün görüşünü kolaylaştırıyor. Arkada yer alan farların simetrik aydınlatma özelliği de aracın genel olarak daha derli toplu gözükmesini sağlıyor.

Yolcu rahatı öne çıkıyor

40:20:40 oranında üçe bölünmüş olan koltuğun sırt kısmı yedi farklı kademede eğilebilecek şekilde tasarlanmış. Böylece en rahat oturma pozisyonunu sağlamak mümkün oluyor. Arka koltukların ve koltukların sırt kısımlarının pozisyonu aracın bagaj hacmini de değiştiriyor. Bagaj hacmi 410 litre ile 1405 litre arasında değişiyor.

Arka bagaj yüklüğü, ihtiyaç duyulmayan durumlarda koltuk altında bulunan yuvaya yerleştirilebiliyor. Ayrıca aracın elektrikli bagaj kapağını açmak için ister ayağınızı isterseniz opsiyonel olan konfor anahtarı kullanabiliyorsunuz.

Audi Q3 önden çekişli benzinli motor ile gelirken, aracın motoru 150 beygir güç üretiyor. 35 TFSI motor, turboşarjlı dört silindirli olarak tasarlanmış. Otomobilin yedi vitesli S tronic şanzımanı da bulunuyor.

Audi'nin ülkemizde S line ve Advanced olarak satışa sunduğu iki farklı donanım var. Bu modellerden birine sahip olmak isteyenlerin ise başlangıç için 638.149 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.