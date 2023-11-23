Audi, ikonik modeli TT'nin 26 yıldır süren üretimini sona erdirdi. Bu süreçte 662 bin 762 adet Audi TT üretildi.

1995 yılında gerçekleştirilen Frankfurt Motor Show'da Audi, Tourist Trophy ya da kısaca TT olarak adlandırılan modelini tanıtmıştı. Üç yıl sonra da aracın seri üretimi başlamış ve 1999 yılından itibaren de Audi TT'ler yollardaki yerlerini almıştı. Yaklaşık 26 yıldır üretimi devam eden Audi TT, 3 nesilden ve tam 662 bin 762 araçtan sonra sona erdi.

Audi TT ailesinin son üyesi, turboşarjlı 2.0 benzinli motora sahip, S3 ile aynı Quattro çekiş sistemine sahip bir TTS Coupe oldu. Aslında önce crossover araçların ve SUV'lerin, sonrasında da elektrikli motorların popüler hale geldiği otomotiv dünyasında Audi TT'nin çeyrek asır boyunca üretimde kalması büyük bir başarı oldu.

Son Audi TT de banttan indirildi

Audi Almanya'nın resmî Instagram hesabından paylaşılan görsel, sektörü yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı olmadı. İlk nesil TT'lerin tasarımlarının geri döndüğü modeller ve ABD, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde satışa çıkan final versiyonlar bu modelin sonunun yakın olduğunu gösteriyordu. TT'nin vedası ile birlikte RS3 ve RS Q3 dışında beş silindirli motora sahip Audi modeli de kalmamış oldu.

Audi TT, elektrikli otomobil olarak geri gelebilir mi?

Öte yandan Audi TT'yi son kez gördüğümüzü düşünmek için ise biraz erken. Henüz Audi tarafı kesin bir karar almamış olsa da TT markasının gelecekte elektrikli bir model olarak geri dönmesi, Audi'nin üzerinde düşündüğü fikirlerden biri. Burada son kararı Audi verecek. Geçmişte Audi Yönetim Kurulu Başkanı Brom Schot, TT'nin birkaç yıl sonra elektrikli güç ünitesiyle yeniden karşımıza çıkabileceğini söylemişti.