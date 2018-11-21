Avengers 4 Fragmanının Ne Zaman Yayınlanacağı Ortaya Çıktı

Sinema severler Marvel'ın beyaz perdeyi yırtıp atacağı Avengers 4 filmini sabırsızlıkla beklerken şirket, henüz filmin fragmanını bile yayınlamış değil. Ancak fragmanın ne zaman yayınlanacağı, Marvel'a yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı.

Henüz tam adı açıklanmamış olan Avengers 4, 2019’un en çok merak edilen filmlerinden biri. Marvel, herhangi birinin film ile ilgili bir sızıntıyı ortaya çıkarmaması için son derece titiz güvenlik önlemi almış durumda. Öyle ki; bırakın filmin içeriğini, Avengers 4 fragmanının ne zaman yayınlanacağı bile hala büyük bir sır.

Yine de her şey tamamen sır olmayabilir. Marvel’ın içinde köstebekleri bulunan Daniel R, Twitter’dan yaptığı açıklamalar ile Avengers 4 fragmanının ne zaman yayınlanacağını duyurdu. Daniel R’nin tweetine göre Marvel, Avengers 4 fragmanını Black Friday’de yani Cuma günü yayınlayacak.

Daniel R, fragmanın Cuma günü yayınlanacağını söyleyen her iki kaynağının da bu bilgiyi doğrulama şansının bulamadığını bildirdi. Yani bu bilgiler için tamamen doğru diyemiyoruz. Yine de Daniel’e göre Marvel, fragmanı bu hafta yayınlamazsa gelecek hafta muhakkak yayınlayacak. Peki bundan nasıl emin olabiliriz?

Avengers 4, bu yıl yayınlanan Avengers: Infinity War ile hemen hemen aynı dönemde vizyona girecek. Bu nedenle Marvel’ın benzer bir aralıkta fragman yayınlayacağını tahmin edebiliriz. Peki Infinity War’un fragmanı ne zaman yayınlanmıştı? Black Friday’den tam bir hafta sonra. Yani Marvel’ın bu hafta ya da gelecek hafta Avengers 4 fragmanı ile karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Fragmanın yayınlanması, hala bir gizem olan filmin başlığını da ortaya çıkaracak. Film için tahmin edilen ilk başlık ‘Infinity Gauntlet’ (Sonsuzluk Eldiveni) olmuştu. Ancak yaz aylarında filmin ‘End Game’ (Oyun Sonu) başlığı ile geleceği iddia edildi. Bir Marvel fan sitesi olan MCU Cosmic ise geçtiğimiz haftalarda yeni bir tahminde bulunmuştu; Avengers: Annihilation.

Annihilation (Yok Oluş), film için kesinlikle uygun bir başlık olabilir. Zira Iron Man’ı canlandıran Robert Downey Jr, Captain America’yı canlandıran Chris Evans ve Thor’u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4 ile birlikte Marvel’a veda edecekler. Iron Man ve Captain America’nın filmde hayatını kaybetmesi bekleniyor. Dolayısı ile ‘Avengers’ yok olacak.