Yeni bir hayran teorisi Marvel hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracak. Teoriye göre Avengers 4, Infinity War'dan 5 yıl sonra başlayacak ve karakterler, acı ve intikam dolu yılların ardından Thanos ile mücadeleye hazır olacaklar.

Avengers 4 ile ilgili hayran spekülasyonları bitmek tükenmek bilmiyor. Yeni bir teoriye göre Avengers 4, pek çok insanın beklediği gibi Infinity War’dan kısa bir süre sonra değil, Thanos’un devasa soykırımından yıllar sonra başlayacak. Yani karakterlerimiz, canlıların yarısı yok edilmiş bir evrende yıllarca yaşamış bir şekilde karşımıza çıkacaklar.

Avengers: Infinity War’da evrenin yarısı ile birlikte filmde yer alan karakterlerin de yarısı kül olup uçmuştu. O halde Avengers 4’te karakterlerimiz ne halde olacak? Nasıl bir araya gelecekler? Duyguları, düşünceleri, yaşamları ne halde olacak? Elbette ki bunu tam olarak bilemeyiz ancak bazı tahminlerde bulunmak fazla zor olmayacaktır.

Hatırlarsanız Infinity War’da Doctor Strange milyonlarca gelecekten sadece birinde kazandıklarını görmüş ve kül olup uçmadan önce Tony Stark’a ‘Başka yolu yoktu.’ demişti. Muhtemelen Tony, aradan geçen yıllarda Strange’in bu sözünü düşünerek mutlu son için çalışmalarını sürdürecek. Ancak Tony son bıraktığımızda Nebula ile Titan’da mahsur kalmıştı. Tony, Dünya’ya geri gelecek ve Peper’ın hamile olduğunu öğrenecek. Stange’in ‘kehanetini’ yerine getirmek için çalışan Stark’ın en büyük yardımcısı ise Ant-Man olacak.

Bir dakika! Ant-Man nerede? Onu son gördüğümüzde kuantum aleminde sıkışıp kalmıştı. Kuantum aleminde olduğu için zaman onun açısından farklı işleyecek ancak onun kuantum aleminden nasıl kurtulacağı gerçek bir sır. Zira onu kuantum alemine gönderen profesör Pym ve Hope, Ant-Man ve Wasp’ın sonunda Thanos yüzünden küle dönmüşlerdi. Teoriye göre bir zaman girdabı Ant-Man’i gelecekte beş yıl ileriye atacak ve burada gerçek dünyaya geri dönebilecek. Zaten bu nedenle Avengers 4, Infinity War’dan beş yıl sonra gerçekleşecek.

Captain America, dostları Kış Askeri ve Falcon’un küle dönüşmesi ile öfke ve yası birlikte yaşayacak. Tony, Dünya’ya geri döndüğünde ikilinin arası düzelecek fakat pek de mutlu bir geleceğe sahip olacaklarını söylemek kolay değil. Sonuçta her ikisi de yakınlarını Thanos’un eldivenine kaptırmış durumda olacaklar. Peki ya diğer filmin diğer kaptanı olan Captain Marvel? Captain Marvel’ı Nick Fury çağırmış olsa da Fury kül olduğu için Captain Marvel’ın Captain America ve Tony’nin yayına gitmesi muhtemel.

Hawkeye’ı Infinity War’da görememek pek çok Marvel hayranını üzmüştü. Avengers 4’te öfkeli ve intikam dolu bir Hawkeye ile karşılaşma ihtimalimiz var. Zira teoriye göre Hawkeye, Thanos yüzünden bir aile ferdini kaybetmiş olacak. Bu da modern Legolas’ı Thanos için gerçek bir tehlike haline getirmeye yetecektir. Ayrıca Infinity War’dan önce iki yıl görüşmeyen Banner ve Natasha’nın da beş yıl içinde neler yaşayacağı, daha doğrusu nasıl bir geleceğe sahip oldukları seyircilerin fazlasıyla ilgisini çekecektir.

Bildiğiniz gibi Infinity War’daki bir diğer büyük kayıp ise Black Panther oldu. Avengers 4’te Black Panther gücünün Shuri’ye geçmesi bekleniyor. Gerçek bir bilim insanı olan Shuri, hem Ant-Man’i kuantum aleminden kurtarmak konusunda, hem de Thanos ile olası bir savaş için vibranyumdan üretilmiş güçlü kostümler üretmek konusunda önemli bir role sahip olabilir.

Genel bir özet yapmak gerekirse teoriye göre kahramanlarımız Infinity War’dan sonra intikam isteği ve yas dolu uzun yıllar yaşayacaklar. Tony, Banner ve Scott, Shuri kuantum bilgilerini bir araya getirerek Thanos ile savaşmanın ya da zamanı geriye almanın bir yolunu arayacaklar. Bu sırada büyük kayıplar yaşayan Thor, Captain America, Hawkeye ve Rocket, Thanos’tan intikamlarını almak için büyük bir hırs içinde olacaklar.