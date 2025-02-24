Avrupa'da Ocak ayında en çok satan otomobiller belli oldu. Zirve yine şaşırtmadı.

Yeni yılla birlikte otomobil satışları da dünya çapında hız kesmeden devam etti. Şimdi ise Avrupa genelinde ocak ayında en çok satan modeller belli oldu. Zirve, bu ayki listede de şaşırtmadı.

Geçen yılın genelinde kıtada birinci olan Dacia Sandero, Ocak 2025’te de zirvede yer aldı. Sandero, yılın ilk ayında 22 bin 78 satış yapsa da önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 civarında düşüş yaşamış. Buna rağmen ikinciyle arasında hâlâ önemli fark var.

Avrupa’da Ocak 2025’te en çok satan arabalar

Dacia Sandero - 22.078 Volkswagen Golf - 19.714 Peugeot 208 - 18.732 Volkswagen Tiguan - 17.142 Toyota Yaris - 16.540

Listeye baktığımızda Volkswagen Golf’ün Peugeot 208’i geçerek ikinci sırada konumlandığını görüyoruz. Onları Tiguan ve Yaris modelleri takip ediyor. Bir aralar lider olan Tesla Model Y ise 6 bin civarında satışta kalarak listenin sonlarında kalmış.