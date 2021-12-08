Ülkemizde uzunca bir süredir devam eden döviz krizi, dünya basınında da konuşulmaya devam ediyor. Son olarak da Forbes, Bitcoin tavsiyesinde bulunarak kripto paranın ülkenin döviz krizini çözebileceğini söyleyen bir habere yer verdi.

Bildiğiniz üzere son birkaç aydır iyiden iyiye artmış olmakla birlikte ülkemizin ekonomik gündemi büyük bir kur krizi ile çalkalanıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta 14 seviyesine dayanan dolar kuru, TL'nin sürekli değer kaybedişi, hayatın her alanında karşımıza çıkan zamlar derken gündemimizin çoğunu kaplayan bu döviz krizi, dünya basınının ve ekonomistlerinin de dikkatini çekiyor.

Bu konuda geçtiğmiz aylarda enteresan bir gelişme yaşanmış ve elinde en fazla Bitcoin bulunduran şirket olan MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, yaptığı bir röportajda Türkiye’ye Bitcoin yatırımı tavsiyesi vermişti. Şimdi bir başka tavsiye ise Forbes'te yayınlanan bir yazı ile 4 milyar dolardan fazla varlığa sahip halka açık bir yatırım şirketi olan U.S. Global Investors'ın CEO'su ve baş yatırım görevlisi olan Frank Holmes'tan geldi.

'Bitcoin, kur krizini çözebilir'

Kaleme aldığı yazısında Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik durumuna ve krize yönelik bilgi paylaşan Holmes, 'pek çok kişi gibi' Bitcoin'in yaşanan kur krizine ve TL'de yaşanan değer kaybına çözüm olabileceğine inandığını belirtiyor. Bu fikrini yaklaşık 45 yıl önce ekonomist Friedrich Hayek tarafından kaleme alınan 'Denationalization of Money' isimli kitaba dayandırdı.

Kitap genel hatlarıyla ekonomilerde özel ve rekabete açık para birimlerinin kurulması gerektiği savunuyor. Oluşacak rekabetin ise 'halkın iyiliğine olduğu' ifade ediliyor. Holmes da bu stratejiyi destekleyen bir bakış açısı ile günümüzde bahsedilen 'rekabetçi ve özel para birimlerinin' kripto paralar olduğunu ve Bitcoin gibi kripto paraların TL'nin yaşadığı değer kaybı gibi sorunları çözebileceğini söylüyor.

Aynı zamanda hem dolar hem de TL gibi 'geleneksel' para birimlerinin karşısında Bitcoin gibi kripto paraların giderek artan değeriyle dikkat çektiğini belirten Holmes, bu noktada sürekli değer kaybeden bu para birimlerinin yerine alternatif olarak Bitcoin'i koymayı savunuyor.